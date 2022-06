Un H225 vole à 100 % de carburant durable

50 puis 100 % de SAF sur un H225

Un hélicoptère Airbus H225 a effectué le tout premier vol d'hélicoptère avec du carburant aviation durable (SAF) alimentant à 100 % les deux moteurs Makila 2 de Safran. Ce vol, qui fait suite au vol d'un H225 avec un seul moteur Makila 2 alimenté en SAF en novembre 2021, fait partie de la campagne de vol visant à comprendre l'impact de l'utilisation du SAF sur les systèmes de l'hélicoptère. Les tests devraient se poursuivre sur d'autres types d'hélicoptères avec des architectures de carburant et de moteur différentes, en vue de certifier l'utilisation de 100% de SAF d'ici 2030.

Une réduction allant jusqu'à 90 % des émissions de CO2

"Ce vol avec du carburant SAF sur les deux moteurs du H225 est une étape importante pour l'industrie des hélicoptères. Il marque une nouvelle étape dans notre démarche visant à certifier l'utilisation de 100 % de SAF dans nos hélicoptères, ce qui se traduirait par une réduction allant jusqu'à 90 % des seules émissions de CO2", a déclaré Stefan Thome, Executive Vice President, Engineering and Chief Technical Officer, Airbus Helicopters.

Une production à accroître

L'utilisation de la SAF est l'un des leviers d'Airbus Helicopters pour réaliser son ambition de réduire de 50 % les émissions de CO2 de ses hélicoptères d'ici 2030. L'un des principaux avantages de l'utilisation de ce nouveau carburant est qu'il permet à l'appareil de minimiser son empreinte carbone tout en conservant les mêmes performances de vol. Selon le rapport Waypoint 2050, l'utilisation de SAF dans l'aviation pourrait représenter 50 à 75 % de la réduction de CO2 nécessaire pour atteindre des émissions nettes de carbone d'ici 2050 dans l'industrie du transport aérien. Alors que la production de SAF ne représente actuellement que 0,1 % de la production totale de carburant aviation, ce chiffre devrait augmenter considérablement dans les années à venir pour répondre à la fois à la demande croissante des opérateurs et aux mandats d'utilisation de SAF à venir.

Groupe des utilisateurs de SAF

En juin 2021, Airbus Helicopters a lancé le SAF User Group avec l'intention de réunir toutes les parties prenantes pour travailler sur les moyens d'accélérer l'utilisation du kérosène SAF mélangé et d'ouvrir la voie à des vols 100 % SAF pour les futures flottes. Tous les avions commerciaux et les hélicoptères d'Airbus sont certifiés pour voler avec un mélange de SAF à hauteur de 50 %. Notre objectif est de parvenir à la certification de 100 % de SAF d'ici 2030 pour les avions commerciaux et les hélicoptères d'Airbus.