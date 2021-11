Un H225 vole au carburant durable

100 % SAF sur un Makila 2...

Un Airbus Helicopters H225 a effectué le tout premier vol d'un hélicoptère dont l'un des moteurs Makila 2 de Safran Helicopter Engines était alimenté à 100 % par du carburant aviation durable (SAF). Ce vol, qui s'est déroulé au siège de la société à Marignane, marque le début d'une campagne de vols visant à évaluer l'impact du SAF non mélangé sur les systèmes de l'hélicoptère en vue de certifier l'utilisation de mélanges de SAF dépassant la limite actuelle de 50 %. "Bien que tous les hélicoptères d'Airbus soient certifiés pour voler avec un mélange de 50 % de SAF mélangé à du kérosène, notre société a pour ambition de faire certifier ses hélicoptères pour qu'ils volent avec 100 % de SAF au cours de la décennie. Le vol d'aujourd'hui est une première étape importante vers cet objectif", a déclaré Stefan Thome, Executive Vice President, Engineering and Chief Technical Officer, Airbus Helicopters.

...Suite aux essais au banc de Safran Helicopter Engines

La campagne de vol, qui fait suite à de précédents essais au banc de SAF non mélangé réalisés par Safran Helicopter Engines dans son usine de Bordes, permettra de mieux comprendre les défis techniques associés à l'utilisation de 100% de SAF. L'hélicoptère d'essai H225 a volé avec un SAF non mélangé dérivé d'huile de cuisson usagée, fourni par Total Energies, qui offre une réduction nette de 90 % du CO2 par rapport au carburéacteur ordinaire. "Le SAF est un pilier important de la stratégie de décarbonisation d'Airbus Helicopters, car il permet une réduction immédiate du CO2 sans impact négatif sur les performances de l'hélicoptère", a ajouté M. Thome. Afin de favoriser le déploiement des biocarburants, Airbus Helicopters a par ailleurs lancé un groupe d'utilisateurs SAF dédié à la communauté des voilures tournantes. La société a également commencé à utiliser SAF pour la formation et les vols d'essai sur ses sites français et allemands.