Un Bell 505 utilise un carburant aviation 100 % durable

100 % de SAF sur le Bell 505

Bell a annoncé que le Bell 505 a effectué son premier vol en utilisant uniquement du carburant aviation durable (SAF) à 100 %, ce qui en fait le tout premier hélicoptère monomoteur aux Etats-Unis à voler avec 100 % de SAF. Bell a collaboré avec Safran Helicopter Engines, Neste, GKN Aerospace et Virent Inc. pour rendre possible ce vol du Bell 505. Pour réaliser ce vol, Bell a collaboré avec Safran Helicopter Engines, fabricant du moteur Arrius 2R du Bell 505, GKN Aerospace, le fournisseur de composants du système de carburant, Neste, le fournisseur de SAF, et Virent, Inc, une filiale de Marathon Petroleum Corp. qui fabrique des carburants et des produits chimiques renouvelables. Safran Helicopter Engines et GKN Aerospace ont effectué des tests approfondis sur le moteur et les composants du système de carburant.

Avec l'appui de Neste

Neste et Virent ont collaboré pour mélanger, tester et livrer le SAF pour ce projet en tant que carburant 100% "drop-in" (sans modification et par simple avitaillement). Le SAF, fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée ou d'autres matières premières biosourcées, doit généralement être mélangé à des produits pétroliers car il ne contient pas de composant appelé "aromatique", nécessaire pour répondre aux spécifications actuelles des carburants d'aviation. Virent fabrique un composant aromatique à partir de sucres végétaux renouvelables, qui a été ajouté au SAF pur de Neste, éliminant ainsi le besoin de mélanger le SAF avec du carburant pétrolier. Le SAF fourni pour ce vol d'essai par Neste et Virent est donc un remplacement à 100 % du carburant aviation à base de pétrole, ne nécessitant aucune modification du moteur.

Un hélicoptère dédié aux essais

La flotte d'entraînement et les avions de démonstration de Bell utilisent actuellement le SAF dans leurs opérations. L'équipe continue de guider les conversations avec les clients concernant sa mise en œuvre et surveille les essais SAF dans un Bell 505 dédié avec Safran Helicopter Engines. Le Bell 505 est un hélicoptère à cinq places qui utilise une suite avionique Garmin G1000H NXi entièrement intégrée et un moteur Safran Arrius 2R avec un FADEC à double canal.