La flotte mondiale de Bell 505 passe le cap des 100 000 heures de vol

100 000 heures de vol...

Bell a annoncé le 9 février que le Bell 505 a atteint 100 000 heures de vol en flotte mondiale. Depuis la première livraison du Bell 505 à un client en 2017, Bell a effectué plus de 360 livraisons mondiales de Bell 505, plaçant ainsi l'hélicoptère en digne successeur de son prédécesseur, le Bell 206 Jet Ranger. Le Bell 505 combine une suite avionique Garmin G1000H NXi entièrement intégrée et un moteur Safran Arrius 2R à double canal contrôlé par FADEC. Avec la polyvalence de sa cabine et à ses performances, le 505 est utilisé pour des missions allant du transport privé à la sécurité publique et aux entités de formation dans le monde entier.

...Exploité dans 59 pays

" Nous sommes très fiers de voir le Bell 505 équipé de notre moteur Arrius 2R désormais largement établi dans le paysage des hélicoptères légers", a déclaré Fabrice Condamine, Vice-président des programmes Arriel & Arrius chez Safran Helicopter Engines. Récemment, l'équipe Bell 505 a célébré la 60e livraison européenne à l'armée de l'air du Monténégro, la première vente de Bell 505NXi à la Slovaquie et la livraison à la marine indonésienne. Avec des opérateurs mondiaux du Mexique à la Pologne et de la République tchèque à la Nouvelle-Zélande, l'appareil est exploité dans 59 pays.