Ukraine : quand un système d'origine soviétique tire des missiles américains

Il y a bientôt 2 ans, le 7 janvier 2023, une annonce étonnante paraissait dans la presse : des systèmes antiaériens 9K37M Buk-M1 (SA-11 Gadfly) ukrainiens, développés et produits sous l'Union soviétique, allaient être modifiés afin de tirer des missiles antiaériens américains . Deux missiles sont avancés mais pas uniquement sur le Buk : l' AIM-9 Sidewinder et le RIM-7 Sea Sparrow . Une première utilisation réussie en Ukraine avait été confirmée le 17 janvier 2024 mais entretemps, aucune image de bonne qualité n'était disponible... jusqu'au 25 novembre 2024. Ainsi, depuis hier, les réseaux sociaux affichent un système antiaérien Buk-M1 ukrainien dans une cache enterrée. Il ne s'agit pas d'un Buk standard, mais bel et bien l'un des Buk modifiés pour tirer les missiles américains. D'ailleurs, deux RIM-7P Sea Sparrow, la dernière variante du missile Sea Sparrow, sont visibles sur le véhicule. À noter que ce type de véhicule antiaérien "soviétique" ukrainien modifié pour des munitions "OTAN" a été surnommé FrankenSAM, combinaison de Frankenstein avec l’acronyme SAM ( Surface-to-Air Missile , soit missile sol-air).

Les informations spécifiques à ce FrankenSAM ne sont pas connues. Par exemple, en tant que missile à guidage radar semi-actif, le RIM-7P est normalement tiré vers sa cible, illuminée par des radars de poursuite spécifiques. En tant que missile navalisé, celui-ci devait ainsi compter sur la suite de tir Mk 91, équipant les navires équipés du Sea Sparrow du radar d'acquisition Mk 23 ou encore l'illuminateur Mk 95. Ce dernier est extrêmement important car il permet "d'illuminer" la cible pour que le missile se dirige sur celle-ci. De fait, est-ce que ce type d'illuminateur est également présent en Ukraine sur d'autres véhicules ou est-ce que le radar Fire Dome du Buk-M1 (bande X) a été adapté ? Ce dernier présente l'avantage d'être à la fois un radar de surveillance (limité) mais également d'illumination des cibles pour les missiles. Seule donnée fiable : de base, le RIM-7P dispose d'une portée de 26 kilomètres et une altitude d'interception maximale de 15 kilomètres.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les Forces armées ukrainiennes ont adapté plusieurs de leurs matériels et systèmes afin d'utiliser non plus des munitions répondant aux standards soviétiques/russes mais bel et bien aux standards OTAN. C'est notamment le cas des avions de la Force aérienne ukrainienne, capable d'emporter des bombes planantes JDAM-ER, des missiles de croisière SCALP-EG/Storm Shadow ou encore des missiles antiradar AGM-88 HARM.