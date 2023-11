L’Ukraine adapte ses batteries Buk soviétique aux missiles américains

Le bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest, finalement pas si irréconciliables ? Sur les lignes de front de l’Ukraine, le matériel soviétique continue de circuler dans les deux camps. Depuis le début de la guerre, les forces ukrainiennes sont montées en puissance par la livraison de matériels fournis par ses alliés, mais elles ont également intégré des équipements occidentaux sur les systèmes soviétiques, à l'image des nombreux missiles intégrés sur ses avions. Ce sont désormais les batteries de défense anti-aériennes Buk-M1 qui seront compatibles, grâce au concours des États-Unis, permettant le lancement de missiles américains. Yuriy Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, indiquait ainsi à Radio NV : « Nous avons eu de bons résultats lors de tests de Buk-M1 testés aux États-Unis, convertis et adaptés aux missiles américains et destinés à renforcer notre défense anti-aérienne ». Un système soviétique encore en service Entré en service dans l’armée soviétique en 1980, le système anti-aérien 9K37 Buk tire des intercepteurs 9M38, capables d’atteindre une cible à 20 km, à environ 3 km d’altitude. Mis en œuvre par 4 opérateurs, le Buk a été modernisé au fil des ans puis navalisé, avant de connaître des modifications permettant notamment de lancer d’autres missiles que le 9M38. Avec un taux de réussite moyen de 70 à 80%, le Buk est une plateforme robuste encore utilisée dans plusieurs pays de l’ancien bloc de l'Est ainsi que quelques nations du Moyen-Orient. Les Buk-M1 puis M1-2 se sont ainsi révélés efficaces contre une large variété de vecteurs aériens, comme les drones, avions de chasse, hélicoptères ou missiles.

Mais depuis l'invasion russe de l'Ukraine, un problème majeur se pose : les stocks d’intercepteurs utilisés par les Ukrainiens s’épuisent, or la Russie était jusqu'alors le seul pays à produire des missiles compatibles avec les systèmes Buk, comme le souligne The New Voice of Ukraine. Début octobre, le Pentagone a donc annoncé qu'il travaillait sur une modification du lanceur Buk ukrainiens afin que ces derniers puissent tirer des missiles RIM-7 Sea Sparrow, habituellement utilisés par des navires américains. Faire du neuf avec du vieux Mais outre les RIM-7 issus des stocks américains, les ingénieurs ont également réussi à adapter le missile air-air AIM-9 Sidewinder. Développé au cours des années 1950, l’AIM-9 a connu plusieurs modernisations. Capable de frapper une cible à 18 km pour une vitesse de 2 800 km/h, l’AIM-9 est embarqué sur de nombreux avions de chasse depuis plusieurs décennies et est aujourd'hui employé par plus d'une quarantaine d'Armées de l'air dans le monde. Le RIM-7, quant à lui, est déployé à partir de 1976, il peut toucher une cible située à environ 30 km à une vitesse de 4 256 km/h (Mach 3.5).