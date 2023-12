Turboréacteurs du futur : HyTEC passe à la phase 2

Phase 2 du programme HyTEC

La NASA a attribué à GE Aerospace un contrat pour la phase 2 du programme HyTEC (Hybrid Thermally Efficient Core ou générateur de gaz hybride thermiquement efficace), qui soutient la poursuite du développement technologique pour la prochaine génération de moteurs d'avions commerciaux, dans le but d'améliorer considérablement le rendement énergétique et de réduire les émissions par rapport aux moteurs actuels. Le nouveau contrat s'appuie sur les travaux réalisés dans le cadre de la phase 1 du programme HyTEC pour l'aérodynamique avancée du compresseur haute pression et de la turbine haute pression, ainsi que pour la chambre de combustion.

SAF et intégration de la machine électrique

La phase 2 permettra de faire mûrir les technologies en vue d'un essai de démonstrateur de base plus tard dans la décennie. Les essais s'étendront également à l'évaluation de la combustion du carburant aviation durable à 100 % (SAF). En outre, GE Aerospace fera progresser l'intégration des systèmes électriques hybrides dans les moteurs. Les essais de systèmes électriques hybrides dans le cadre de la phase 2 de HyTEC s'appuient sur les efforts continus de GE Aerospace pour développer des moteurs plus électriques, y compris la démonstration d'extraction de puissance des moteurs Turbofan de la NASA qui a déjà été attribuée dans le cadre de la première phase de HyTEC.

RISE



La phase 2 de HyTEC est une démonstration majeure dans le cadre du Sustainable Flight National Partnership (littéralement Partenariat national pour le vol durable) de la NASA qui contribuera à l'objectif américain d'émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050. Actuellement, GE Aerospace réalise une des feuilles de route de démonstration technologique avec plus de 100 essais réalisés dans le cadre du programme RISE* (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) de CFM International. Le programme RISE englobe un ensemble de nouveaux développements technologiques pour les moteurs aéronautiques visant à accroître l'efficacité propulsive et thermique, y compris l'architecture ouverte des moteurs à soufflante et les travaux sur la compacité des moteurs soutenus par HyTEC. Le programme RISE vise à améliorer de plus de 20 % le rendement énergétique et à réduire de 20 % les émissions de CO2 d'ici au milieu des années 2030 par rapport aux moteurs actuels les plus efficaces.

EPFD



Dans le cadre d'une autre collaboration avec la NASA, GE Aerospace est en train de mettre au point un système de propulsion électrique hybride intégré de classe mégawatt (MW) dans le cadre du programme de démonstration en vol du groupe motopropulseur électrifié (EPFD). Le programme EPFD prévoit des essais au sol et en vol du système hybride électrique au cours de cette décennie, en collaboration avec Boeing, à l'aide d'un avion Saab 340B modifié et des moteurs CT7 de GE Aerospace.