GE rejoint le programme HyTEC de la Nasa

Un nouveau générateur de gaz compact

Dans le cadre du projet HyTEC (Hybrid Thermally Efficient Core) de la Nasa, GE Aviation s'est vu attribuer plusieurs contrats de partage des coûts pour le développement de générateurs de gaz, d'une valeur de plus de 20 millions de dollars si l'on tient compte des investissements de la Nasa et de GE. Il est prévu de procéder à des essais au sol d'un nouveau générateur de gaz compact d'ici le milieu des années 2020.

Améliorer le rendement énergétique

GE Aviation testera et fera évoluer les conceptions de générateur de gaz compacts, y compris les technologies de compresseur, de chambre de combustion et de turbine haute pression, afin d'améliorer leur rendement. La poursuite du développement des composites à matrice céramique (CMC), un matériau avancé et résistant à la chaleur, est également un élément clé de l'effort visant à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions. "Le projet HyTEC élargit encore le partenariat entre GE Aviation et la NASA sur l'avenir du vol, avec notre engagement commun d'accélérer l'introduction de technologies qui réduisent l'impact de l'aviation commerciale sur l'environnement et permettent de réduire de manière significative la consommation de carburant", a déclaré Mohamed Ali, vice-président de l'ingénierie pour GE Aviation.

Un moteur double-flux de nouvelle génération...

Ces nouveaux contrats annoncés aujourd'hui par la Nasa s'appuient sur un prix précédent que GE Aviation a déjà reçu en 2020 et géré dans le cadre du programme HyTEC. Le prix de 2020 était axé sur la maturation de la technologie d'extraction d'énergie pour un programme de turboréacteur double -flux de nouvelle génération. Ces récompenses HyTEC, dans le cadre du Sustainable Flight National Partnership de la NASA, complètent également la sélection récente de GE Aviation par la NASA pour un démonstrateur de technologie hybride électrique de la classe du mégawatt.

"Nous sommes reconnaissants à la Nasa de la confiance qu'elle accorde à GE Aviation en tant que partenaire pour co-développer des solutions technologiques durables, notamment de nouveaux noyaux de moteurs d'avions et des groupes motopropulseurs électriques hybrides, qui sont des éléments essentiels de notre programme CFM RISE", a déclaré M. Ali.

... Avec des dérivés pour RISE

GE Aviation développe des conceptions de générateurs de gaz compacts dans le cadre du programme CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), annoncé en juin 2021. Une série complète d'efforts de maturation technologique et de démonstrateurs est prévue pour augmenter l'efficacité propulsive et thermique tout en étant compatible avec les sources d'énergie alternatives, notamment le carburant aviation 100 % durable et l'hydrogène. La feuille de route technologique comprend une architecture de soufflante ouverte, une capacité électrique hybride pour optimiser l'efficacité du moteur, et un nouveau noyau compact pour viser des émissions de CO2 inférieures de plus de 20 % d'ici le milieu des années 2030 par rapport aux moteurs les plus efficaces d'aujourd'hui.