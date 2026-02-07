Topaze : la chasse française prête à intervenir dès « ce soir »
© Jean-Marc Tanguy
Daniel Chretien
Jean-Marc Tanguy

publié le 07 février 2026 à 07:00

1328 mots

Le général Gaudillière, commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse (BAAC) a procédé à une nouvelle dispersion de chasseurs, suivie de deux raids Scalp-EG. Un exercice Topaze qui a embarqué, aux côtés des pilotes de chasse, les poids lourds de son écosystème, Dassault Aviation, MBDA et Thales.

« Ouuuuuuuuga », le vrombissement caractéristique des réacteurs M88 monte crescendo. En quelques minutes, les cinq Rafale sont au roulage, prêts à prendre la piste principale de la base aérienne 120 « Commandant Marzac » de Cazaux (Gironde). Sous quatre des cinq appareils, la même configuration de haute intensité se répète : deux maquettes

Défense

Topaze : la chasse française prête à intervenir dès « ce soir »

Le général Gaudillière, commandant de la brigade aérienne de l'aviation de chasse (BAAC) a procédé à une nouvelle dispersion de chasseurs, suivie de deux raids Scalp-EG. Un exercice Topaze qui a embarqué, aux côtés des pilotes de chasse, les poids lourds de son écosystème, Dassault Aviation, MBDA et Thales.

« Ouuuuuuuuga », le vrombissement caractéristique des réacteurs M88 monte crescendo. En quelques minutes, les cinq Rafale sont au roulage, prêts à prendre la piste principale de la base aérienne 120 « Commandant Marzac » de Cazaux (Gironde). Sous quatre des cinq appareils, la même configuration de haute intensité se répète : deux maquettes (réalistes) de missiles de croisière Scalp EG, deux Mica IR

