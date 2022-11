The Helicopter Company signe un contrat HCare en service pour une flotte de 20 hélicoptères Airbus H145

Un contrat HCare en service pour couvrir la flotte de 20 hélicoptères Airbus H145 à cinq pales

The Helicopter Company (THC), créée par le Fonds d'investissement public (PIF) en tant que premier fournisseur de services d'hélicoptères autorisé à effectuer des vols commerciaux au Royaume d'Arabie saoudite, signe un contrat HCare en service pour couvrir sa flotte de 20 hélicoptères Airbus H145 à cinq pales. La flotte de H145 a été commandée en décembre 2021 et sera déployée à travers le Royaume d'Arabie saoudite pour les services médicaux d'urgence par hélicoptère (HEMS) ; cinq ont été livrés et les 15 autres devraient être achevés d'ici la fin de 2024. Le pack HCare In-Service a été adapté aux besoins opérationnels spécifiques de THC, en leur fournissant des services de disponibilité des pièces à l'heure pour optimiser la maintenance et les performances de la flotte.

"Adapté aux besoins spécifiques de notre mission"

"Dans le cadre de notre mission visant à améliorer l'environnement aéronautique du Royaume d'Arabie saoudite, la maintenance et l'utilisation de notre flotte doivent être optimisées à long terme", a déclaré le capitaine Arnaud Martinez, PDG de THC. "Notre décision de rationaliser les services de maintenance avec un contrat HCare en service répond à cette exigence et a été adaptée aux besoins spécifiques de notre mission", a ajouté le capitaine Martinez. Fournir des services flexibles qui améliorent les performances et la sécurité des opérations de chaque client individuel - tout en rationalisant les coûts - est la mission principale derrière la nouvelle série de forfaits de soutien et de services HCare ", a déclaré Christoph Zammert, vice-président exécutif de Customer Support & Services chez Airbus Helicopters. ''La solution Part-By-the-Hour (PBH) couvrira tous les événements de maintenance programmés et non programmés pour l'ensemble de la flotte de H145 de THC en un seul contrat - ce qui les aidera à accomplir leurs missions quotidiennes de manière sûre et efficace'', a ajouté Zammert.

Dans le cadre de la stratégie visant à réaliser le plan Vision 2030

Démarrant ses services en 2019, THC a été établie par le PIF dans le cadre de sa stratégie visant à activer de nouveaux secteurs en Arabie saoudite qui soutiennent la réalisation de la Vision 2030 et génèrent des retours commerciaux à long terme, tout en répondant à la demande croissante de tourisme de luxe et de services de voyage aérien. THC a précédemment signé des accords pour l'achat de 10 Airbus H125 et de six hélicoptères ACH160 afin d'accroître l'accès aux destinations touristiques nationales et de fournir des services tels que le tournage de films et les relevés aériens. HCare In-Service est l'une des trois solutions flexibles incluses dans la nouvelle offre HCare, qui comprend également HCare Initial et HCare Lifetime. Pour les flottes spécifiques, HCare First est disponible pour les appareils d'Airbus Corporate Helicopters (ACH) et HCare Classics pour la flotte héritée hors production (H120, Dauphin, Puma et Gazelle).