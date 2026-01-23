The Exploration Company tenté de racheter Orbex : premier séisme dans le New Space européen des lanceurs ?
© Orbex
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 23 janvier 2026 à 12:00

804 mots

Prélude de futures consolidations ? La PME franco-allemande The Exploration Company a surpris en faisant part de ses intentions de racheter la société britannique Orbex qui développe un petit lanceur. Ambiance compliquée au sein du New Space européen…

Le New Space européen s’approcherait-il de l’heure de vérité ? The Exploration Company et Orbex ont initié le tout premier mouvement de consolidation entre acteurs de premier plan. Par consolidation, faut-il entendre Darwinisme ? La PDG de The Exploration Company Hélène Huby confirme que cet accord serait win-win (gagnant-gagnant). Mais ce

Espace

Prélude de futures consolidations ? La PME franco-allemande The Exploration Company a surpris en faisant part de ses intentions de racheter la société britannique Orbex qui développe un petit lanceur. Ambiance compliquée au sein du New Space européen…

Le New Space européen s’approcherait-il de l’heure de vérité ? The Exploration Company et Orbex ont initié le tout premier mouvement de consolidation entre acteurs de premier plan. Par consolidation, faut-il entendre Darwinisme ? La PDG de The Exploration Company Hélène Huby confirme que cet accord serait win-win (gagnant-gagnant). Mais ce deal est aussi un revirement stratégique, voire un signe majeur

