Textron Aviation annonce une commande de flyExclusive de 30 Cessna Citation CJ3+.

Textron Aviation a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat avec Exclusive Jets, opérant sous le nom de flyExclusive, pour un maximum de 30 jets Cessna Citation CJ3+. FlyExclusive, l'un des principaux fournisseurs d'affrètement de jets privés haut de gamme, prévoit de prendre livraison de cinq appareils en 2023, avec l'option d'acheter des appareils supplémentaires pour des livraisons jusqu'en 2025. Cette commande, assortie d'options, conforte la position de la société comme l'un des plus grands propriétaires/opérateurs de Citations au monde. La société exploite une flotte de jets Cessna Citation comprenant les modèles d'avions Citation X, Citation Sovereign, Citation Excel/ XLS, Citation CJ3 et Citation Encore.

Possédant et exploitant une flotte de 85 jets légers, moyens, super moyens et lourds, flyExclusive, basée à Kinston, en Caroline du Nord, est le troisième plus grand opérateur d'affrètement Part 135 aux États-Unis. Cette commande devrait soutenir le Jet Club, le programme Partner et le nouveau programme de fractionnement de la compagnie, en réponse à une demande historique.

Le Citation CJ3+ est équipé d'une avionique Garmin G3000 et dispose d'une capacité WiFi en vol. L'appareil a la possibilité d'accueillir neuf passagers et une capacité de bagages allant jusqu'à 1 000 livres (452,5 kg). Avec une autonomie allant jusqu'à 2 040 nautiques (3 778 km), le Citation CJ3+ est parfaitement adapté au segment de marché des jets légers et peut transporter un seul pilote et jusqu'à quatre passagers sans escale de Washington DC à Monterrey, au Mexique, de Sao Paulo à Santiago, de Londres à Athènes ou de Shanghai à Tokyo. Selon son constructeur, le Citation CJ3+ consomme en moyenne 10 % de carburant en moins et coûte 5 % de moins en maintenance par heure de vol que les autres avions du segment des jets légers.