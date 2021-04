Cessna livre son 600ème jet d'affaires de série CJ3

Model 525B soit les CJ3 et CJ3+

Moins d'une semaine après avoir livré son millième Citation 560XL, Textron Aviation a annoncé avoir livré le 5 avril son 600ème Cessna de série CJ3 à un client nord-américain anonyme. La série Model 525B comprend les CJ3 et CJ3+. « Le CJ3+ demeure un solide interprète en raison de sa polyvalence, car les limitations covid-19 ont incité les clients à chercher des solutions de rechange aux voyages commerciaux », a déclaré Lannie O’Bannion, vice-présidente principale, Ventes mondiales et opérations aériennes chez Cessna.

Jusqu'à 9 places pour 2040 nautiques

Le Citation CJ3+ est équipé de l’avionique Garmin G3000 et de capacités Internet haut débit. L'appareil offre jusqu'à 9 places et dispose d'une capacité d'emport de bagages allant jusqu'à 450 kg. Avec une autonomie de 2 040 nautiques (environ 3 778 km), le Citation CJ3+ est bien adapté au segment du marché des avions légers et peut voler en monopilote et transporter jusqu’à quatre passagers sans escale de Washington, D.C. à Mexico ou de Londres à Moscou ou encore de Shanghai à Bangkok.