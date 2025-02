Tarmac Aerosave installera le système RBS sur les Leap-1A

Une extension de contrat entre Tarmac Aerosave et Safran Aircraft Engines

Tarmac Aerosave et Safran Aircraft Engines officialisent l'extension de leur contrat pour la maintenance des moteurs. Ce nouveau contrat prolonge pour la deuxième fois la collaboration entre Tarmac Aerosave et l'un de ses trois actionnaires, Safran Aircraft Engines. L'extension du contrat définit les conditions d'installation du Reverse Bleed System (RBS) sur les moteurs CFM LEAP-1A, par Tarmac Aerosave en soutien des opérations de Safran Aircraft Engines.

Le RBS, limiter l'accumulation de carbone sur les injecteurs

Le système RBS est une innovation de CFM International pour les moteurs Leap-1A et Leap-1B. Ce système, qui limite l'accumulation de carbone sur les injecteurs de carburant, réduit leur fréquence de remplacement sous l'aile et diminue donc la charge de maintenance. Pour les clients, cela se traduit par une augmentation du potentiel d'exploitation et une diminution des coûts d'exploitation.

Une nouvelle certification RBS pour compléter la liste des agréments de maintenance

Les premiers moteurs équipés du système RBS ont été livrés en avril 2024 par CFM International. L'équipe « volante » de Tarmac Aerosave a effectué sa première installation sur l'aile d'un système RBS, hors site à Malte, dès septembre 2024. Les opérations RBS hors site se poursuivent. Tarmac Aerosave est formé et approuvé pour les besoins RBS sous aile, près de l'aile, en atelier, sur site et hors site. Tarmac Aerosave a déjà réalisé plus de 360 interventions sur les moteurs CFM LEAP-1A et LEAP-1B, y compris des changements d'arbres de transmission radiaux (Radial Drive Shaft - RDS). D'autres installations RBS vont suivre dans les semaines à venir. Par ailleurs, l'équipe « volante » de Tarmac Aerosave intervient au plus près des clients pour des changements moteurs et changements de trains. « Tarmac Aerosave a été le premier centre de maintenance à être prêt pour les installations RBS. [...] Cette certification complète notre liste de nos agréments pour la famille de moteurs CFM LEAP et confirme notre forte coopération avec notre actionnaire Safran Aircraft Engines », a déclaré Alexandre Brun, président de Tarmac Aerosave.