MRO : Safran Aircraft Engines investit 1 Md€ dans son réseau de services au CFM Leap

"Un changement d'échelle inédit"

Safran Aircraft Engines vient de lancer un plan d’investissement de plus d’un milliard d’euros dans le cadre du développement de son réseau mondial de maintenance et réparation (MRO) afin d’accompagner la croissance de la flotte de moteurs CFM LEAP dans le monde. Depuis son entrée en service en 2016, la famille LEAP, qui propulse les Boeing 737 MAX, les Comac C919 et qui est proposée sur les Airbus A320neo, équipe désormais près de 4 000 avions mono-couloirs dans le monde.

Un parc qui va continuer à s'accroître au cours des prochaines années au regard des carnets de commandes d'Airbus, de Boeing et de Comac et qui génère d'ores et déjà "un volume croissant des activités d'après-vente", souligne Jean-Paul Alary, président de Safran Aircraft Engines. Pour y répondre et anticiper les volumes supplémentaires à venir, "nous opérons un changement d'échelle inédit de notre réseau", ajoute-t-il.

Une capacité de 1 200 visites en atelier par an à horizon 2028

"Les investissements permettront d’atteindre une capacité de 1 200 visites en atelier par an à l'horizon 2028. Ils couvrent la construction de 120 000 m2 de surfaces industrielles supplémentaires dédiées à la maintenance et réparation du LEAP", indique le motoriste qui rappelle les créations de sites à Bruxelles, opérationnel depuis début 2024; à Hyderabad (Inde), opérationnel en 2025; la création d'un deuxième atelier à Querétaro (Mexique) et la construction d'un nouveau banc d'essai, opérationnels en 2026; la création d’un nouveau site à Casablanca (Maroc) opérationnel en 2026 ; l’extension des sites de maintenance de Villaroche et de Saint-Quentin-en-Yvelines (France), respectivement en 2025 et 2026.

Le plan d’investissement intègre également le développement du réseau mondial de réparation de pièces de moteurs : création d’un site de réparation d’aubes de turbine à Rennes, extension de l’atelier de Querétaro au Mexique et projet d’acquisition de la société américaine Component Repair Technologies.