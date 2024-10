Tarmac Aerosave va recycler trois A380

Trois A380 recyclés et une demande de pièces à la hausse

Le groupe français Tarmac Aerosave et la société allemande EastMerchant, prestataire de services aéronautiques intégrés et partenaire du loueur de gros-porteurs Crianza Aviation Ltd., ont signé un contrat portant sur le recyclage de trois A380. La dépose des pièces, la déconstruction puis le recyclage de ces trois gros porteurs auront lieu dans les prochains mois sur le site de Tarbes. Si Tarmac Aerosave a remis en service puis relivré 29 A380 entre 2023 et 2024, la demande en pièces détachées va croissante.

Des avions qui n'étaient pas destinés à un retour aux opérations

Cette demande a également été identifiée par EastMerchant, qui ne se concentre pas seulement sur les débuts de la vie d'un avion, mais développe également des solutions et des stratégies créatives pour la fin de vie avions gros porteurs de ses clients investisseurs et compagnies aériennes. AMS Aircraft Services Ltd. est l'expert technique d'EastMerchant pour le projet. Trois A380 stockés par Tarmac Aerosave n'étant pas destinés à un retour en service, le propriétaire a décidé de valoriser leurs pièces pour le second marché. Tarmac Aerosave a remis en service 29 A380 depuis 2021 et aura recyclé un total de 15 A380, avec les trois exemplaires de ce contrat.