Un 4e hangar pour Tarmac Aerosave à Teruel

Le plus grand hangar métallo-textile du monde...

Un an après inauguré son troisième hangar, ce 4e hangar constitue le 7e de Tarmac Aerosave et a été inauguré le 8 octobre 2024. Ainsi, quatre hangars à Teruel, deux à Tarbes et un à Toulouse constituent désormais l’offre de maintenance de Tarmac Aerosave. Avec 95 mètres de long, 85 mètres de large et 34 mètres de haut, cette structure métallo-textile est la plus grande de ce type au monde. Conçue pour accueillir l'Airbus A380 et jusqu'à quatre A320, elle couvre 8 000 mètres carrés, dont 7 700 mètres carrés sont exclusivement consacrés à la maintenance des avions.

...Construit en seulement neuf mois

Conçu par Spantech, spécialiste des structures aéronautiques modulaires et construit en seulement neuf mois, ce hangar est une prouesse technique. Sa conception innovante, basée sur une ossature en acier et en aluminium et isolée à l'aide de panneaux de laine de roche, le rend entièrement démontable et réutilisable. Le toit en PVC ignifugé ajoute une couche supplémentaire de sécurité et de durabilité, tandis que la structure est spécialement renforcée pour résister aux conditions météorologiques locales, notamment aux vents violents et à la neige. La grande luminosité et le système de contrôle de la température offrent des conditions de travail optimales.

Un hangar temporaire mais qui permettra de soulager la pression

Ce hangar se distingue par sa nature temporaire mais très efficace. Cette flexibilité permet de répondre à la demande accrue de maintenance des avions, due à l'augmentation du trafic aérien. La structure est entièrement recyclable à la fin de sa vie. Avec une accumulation des commandes et des contrats de maintenance de long terme, le 1er hangar de Teruel, capable d'accueillir deux A380, est entièrement réservé pour les deux prochaines années. Cette nouvelle installation va soulager la pression et permettre de maintenir une bonne qualité de service, tout en créant de nombreux emplois. 50 postes seront ouverts à Teruel. Actuellement, Tarmac Aerosave emploie plus de 230 personnes à Teruel, pour un effectif global de 530, ce qui en fait le premier employeur de l'aéroport de Teruel. Avec ce nouveau hangar, non seulement Tarmac Aerosave augmente sa capacité, mais consolide sa position d'acteur de référence de la maintenance, du stockage et du recyclage d'aéronefs.