TARMAC Aerosave fête les dix ans de son site de Teruel

Le 14 septembre, TARMAC Aerosave a célébré le 14 septembre le dixième anniversaire de son deuxième site de Teruel (Espagne)(pour rappel, Tarbes a ouvert en 2007, Teruel en 2013 et Toulouse en 2017), en organisant une journée de visite et une soirée sur le site pour ses clients et partenaires. Après une visite du site et de ses zones d'activités (stockage, maintenance, recyclage), un nouveau hangar double baie Airbus A380 a été inauguré en présence des représentants du gouvernement d'Aragon et Emma Buj Sanchez, maire de Teruel.

450 avions accueillis à Teruel en dix ans

Ce nouveau hangar va permettre va permettre de répondre à la demande croissante des clients, propriétaires d'avions et compagnies aériennes, attachés au site pour ses capacités et ses conditions météorologiques. Dans le cadre de ce développement, de nombreux recrutements sont ouverts pour des postes de techniciens et des mécaniciens. Lors de la cérémonie d'anniversaire, les dix premiers collaborateurs, recrutés en 2013, ont été mis à l'honneur.

De 2013 à 2023, TARMAC Aerosave a accueilli 450 avions à Teruel (1470 pour les trois sites) et y a remis en vol plus de 290 avions (1000 pour les trois sites).