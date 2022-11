Supersonique : le X-59 reçoit son turboréacteur

Un turboréacteur pour le Quesst

Le X-59, le supersonique silencieux de la Nasa, est désormais équipé du moteur qui le propulsera en vol. L'installation du turboréacteur F414-GE-100 a eu lieu au sein du département des Skunk Works, dans l'usine de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie, au début du mois, marquant ainsi une étape importante dans la construction et l'assemblage final du X-59.

3,9 m et 22 000 livres de poussée

Le moteur de 3,9 m de long de General Electric Aviation fournit 22 000 livres d'énergie de propulsion et alimentera le X-59 lorsqu'il volera à des vitesses allant jusqu'à Mach 1,4 et à des altitudes d'environ 55 000 pieds (soit 16 500 m). "L'installation du moteur est l'aboutissement d'années de conception et de planification par les équipes de la NASA, de Lockheed Martin et de General Electric Aviation", a déclaré Ray Castner, responsable des performances de propulsion de la NASA pour le X-59. L'équipe du X-59 suivra l'assemblage de l'avion avec une série de tests au sol et, finalement, le premier vol en 2023.

Un premier vol en 2023 et des essais à partir de 2025

Le X-59 de la NASA est la pièce maîtresse de la mission Quesst (Quiet SuperSonic Transport, transport supersonique silencieux) de l'agence. L'avion est conçu pour réduire le bruit des bangs soniques, qui se produisent lorsqu'un avion vole à des vitesses supersoniques, à un "bruit sourd" silencieux équivalent au claquement d'une portière de voiture. La démonstration en sera faite lorsque la NASA fera voler le X-59 au-dessus de communautés des États-Unis à partir de 2025, dans le but de fournir les données nécessaires pour ouvrir l'avenir au vol supersonique commercial au-dessus des terres, en réduisant considérablement les temps de vol.