Le X-59 déménage au Texas pour réaliser ses essais au sol

2022, une année décisive pour le X-59...

La photo ne révèle rien, mais elle est chargée de symbole. Retour en arrière. En 2021 et ce malgré la pandémie, des étapes importantes ont été franchies en termes de construction de l'avion X-59 de la NASA (Quiet SuperSonic Technology, QueSST) qui a quitté son bâti d'assemblage. Tous les regards se tournent désormais vers une année 2022 décisive, laquelle sera chargée en termes d'essais. A commencer par ceux qui se dérouleront au sol, puisqu'ils précèdent naturellement ceux en vol.

...Qui déménage temporairement au Texas...

Après le déménagement temporaire de l'avion expérimental de la division des Skunk Works de Lockheed Martin en Californie, là ou il a été littéralement fabriqué, vers les installations au Texas, le X-59 est prêt à commencer l'année 2022 par des essais au sol critiques. Pour cette année, l'objectif de la Nasa est clairement celui du premier vol de l'avion... Au cours des mois qui viendront et à une date encore indéterminé.

...Pour y réaliser ses essais sol

Au Texas, le but des essais réalisés au sol sur le X-59 auront pour but de pour s'assurer que l'avion peut résister aux charges et aux contraintes qui se produisent généralement pendant le vol. L'équipe calibrera et testera également les systèmes d'alimentation en carburant avant que le X-59 ne retourne en Californie pour d'autres tests et la finalisation de ceux-ci.