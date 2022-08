Supersonique : Le tronçon avant du X-59 soufflé chez les Skunk Works

Le X-59 en soufflerie...

Avant que le X-59, le démonstrateur technologique supersonique silencieux de la Nasa, puisse prendre son envol, de nombreux tests doivent être effectués pour garantir un premier vol en toute sécurité. Une partie de ce contrôle de sécurité consiste à analyser les données recueillies pour le système de commande de vol du X-59 lors d'essais en soufflerie à basse vitesse.

...Avec le concours des Skunk Works...

Récemment, la division des Skunk Works de Lockheed Martin à Palmdale, en Californie, a terminé les essais en soufflerie à basse vitesse d'un modèle réduit du tronçon avant du X-59, lequel comprend le nez effilé plat, les plans canards et l'emplanture de la voilure. Ces essais ont eu pour but de mesurer la façon dont le vent relatif s'écoulera autour du nez de l'avion afin de confirmer les prédictions informatiques réalisées à l'aide d'outils logiciels de dynamique des fluides (CFD). Les données seront introduites dans le système de contrôle de vol de l'avion et permettront au pilote de connaître l'altitude, la vitesse et l'angle de vol de l'avion dans le ciel.

...Et une maquette à 11,5 %...

La soufflerie à basse vitesse de Lockheed Martin Skunk Works produit de l'air se déplaçant à la même vitesse que celle que connaîtra le X-59 réel, grandeur nature, lors du décollage et de l'atterrissage. Cependant, aux Etats-Unis, la plupart des souffleries sont trop petites pour accueillir l'avion de près de 30 m de long. Il était donc plus pratique pour Lockheed-Martin de construire un modèle à l'échelle de 11,5 % du fuselage avant du X-59 pour simuler l'écoulement de l'air autour du nez de l'avion.

... Pour développer les commandes de vol...

"Ces tests aident à développer le système de commande de vol", a déclaré Jeff Flamm, responsable de l'aérodynamique et des performances de la Nasa sur le Quesst, "Ces données de vol sont obtenues à partir de nombreux instruments sur l'avion, y compris les sondes de données aérologiques, le GPS et les instruments moteur. Ces tests en soufflerie nous permettent de vérifier nos prédictions CFD, ce qui nous permet de savoir que notre système de contrôle de vol peut voler en toute sécurité."