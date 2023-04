Stratolaunch effectue son troisième vol de transport captif avec le véhicule Talon-A

Un troisième vol d'essai

Un troisième vol d'essai porteur a été réalisé par le Roc Stratolaunch, lequel a donc emporté Talon-A le 1er avril. D'une durée de cinq heures, ce vol a été le dixième de Roc et le troisième vol d'emport captif pour le "véhicule de séparation" -ainsi qu'il est nommé- Talon-A. Au cours de ce même vol, la société a testé divers profils de séparation et confirmé la télémétrie entre Roc, les véhicules Talon-A et les moyens de communication de la base spatiale de Vandenberg, en Californie.

Un premier vol hypersonique en 2023

En attendant les résultats de l'analyse des données après le vol, l'équipe progressera vers un test de séparation dans les semaines à venir, ce qui permettra à l'entreprise d'effectuer son premier vol hypersonique en 2023. "Ce troisième vol captif a permis de recueillir des données et de vérifier le matériel, ce qui renforce la confiance et réduit les risques pour le prochain test de libération de notre véhicule de séparation, appelé TA-0. L'équipe s'est également entraînée à la séquence de largage, ce qui nous a permis de recueillir des données importantes sur les performances du système de lancement Talon de Stratolaunch au cours de cette phase dynamique du vol", a déclaré Zachary Krevor, président-directeur général de Stratolaunch.