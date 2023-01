Stratolaunch réalise un second vol captif avec Talon-A

Un second vol du porteur héxaréacteur...

Et de deux ! C'est le 13 Janvier 2023 que le Roc de Stratolaunch est resté en l'air pendant six heures au-dessus du désert californien de Mojave, ce qui représente jusqu'alors le plus long vol réalisé par l'appareil héxaréacteur. Plus exactement, c'était le neuvième vol d'essai du Roc (le porteur) et du second au cours duquel il a transporté le véhicule d'essai hypersonique Talon-A de Stratolaunch. Ces essais de "transport captif" préparent le terrain pour les essais de largage du Talon-A, que la société compte commencer plus tard cette année.

... Au delà du "local Mojave"

Le Roc a ainsi décollé du port aérien et spatial de Mojave, dans le sud-est de la Californie, vendredi 13 janvier matin pour revenir se poser quelques six heures plus tard. L'avion a atteint une altitude maximale de 22 500 pieds (soit 6 860 mètres). Jusqu'alors, l'appareil n'avait que peu ou pas dépassé la zone du désert de Mojave, qui représente une étendue de 40 000 km2. Ce vol-ci a été non seulement le plus long mais également l'occasion, et ce pour la première fois, au Roc de s'aventurer en dehors du périmètre régional de Mojave. Le précédent vol et huitième essai de Roc, réalisé le 28 octobre 2022, a duré 5 heures et 6 minutes au-dessus du désert de Mojave et a atteint une altitude de 23 000 pieds (7000 mètres).

Léger décalage du calendrier

Initialement, l'entreprise avait annoncé effectuer une série de vols de transport captif "au cours des prochains mois, pour aboutir à un essai de séparation du véhicule TA-0 au-dessus de l'océan Pacifique à la fin de 2022". Parallèlement aux essais en vol, la société progresse dans les essais de système de son premier véhicule d'essai hypersonique, TA-1, et dans la fabrication des premier et deuxième véhicules hypersoniques entièrement réutilisables, TA-2 et TA-3. La société prévoit de fournir des services de vol hypersonique à des clients gouvernementaux et commerciaux au cours de l'année 2023.