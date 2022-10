Steadfast Noon : lancement lundi de l'exercice nucléaire de l'OTAN

Cet exercice commencera le 17 octobre pour se terminer le 30 octobre. Cette année, c'est la Belgique qui est le pays hôte de cet exercice. Les vols auront également lieu au Royaume-Uni et au-dessus de la mer du Nord. En tout, ce sont plus de 60 appareils et 14 pays membres qui participeront à cet exercice de routine. Comme les années précédentes, l'USAF déploiera un ou plusieurs bombardiers stratégiques B-52 aux côtés des différents F-16, Tornado, F-35, etc. des forces aériennes des pays membres de l'Alliance participant à l'exercice.

La France ne participera pas à cet exercice, suite à sa volonté de garder une capacité nucléaire indépendante. Cela n'empêche pas la France d'entrainer ses forces de dissuasion. Par exemple; l'Armée de l'Air et de l'Espace organise quatre fois par an l'opération Poker : des appareils des Forces aériennes stratégiques (FAS) simulent un raid nucléaire sur la France, incluant des ravitailleurs, des AWACS, une force aérienne importante, avec une composante ennemie, etc. afin d'entrainer les différentes unités françaises.

En plein conflit ukrainien ?

Une annulation impensable

Comme cité précédemment, cet exercice a lieu tous les ans et est prévu de longue date afin d'éviter toute ambiguïté. Lors de conférence de presse du 11 octobre, un journaliste avait posé la question sur une éventuelle annulation de cet exercice suite à la guerre en Ukraine. Le secrétaire général a répondu :

"Le moment est venu d'être ferme et d'affirmer clairement que l'OTAN est là pour protéger et défendre tous les Alliés. Et c'est un exercice prévu depuis longtemps, en fait prévu avant l'invasion de l'Ukraine. C'est un exercice de routine, et c'est un exercice pour s'assurer que notre dissuasion nucléaire demeure sûre, sécuritaire et efficace. [...] je pense que cela enverrait un très mauvais signal si nous annulions soudainement un exercice de routine planifié depuis longtemps en raison de la guerre en Ukraine. [...] Nous sommes là pour préserver la paix, pour empêcher l'escalade et empêcher toute attaque contre les pays alliés de l'OTAN. Donc, si nous créions maintenant les bases de tout malentendu, erreur de calcul à Moscou sur notre volonté de protéger et de défendre tous les Alliés, nous augmenterions le risque d'escalade et c'est la dernière chose que nous ferons."

Le rôle des doctrines

La logique de l'arme nucléaire est simple : elle doit dissuader, faire peur ! C'est donc une arme qui, le jour où elle est réellement utilisée, sera qualifiée comme un échec car elle n'a pas suffisamment dissuadé l'ennemi qui a agi. De fait, pour dissuader, il faut créer des limites à ne pas franchir. Elles sont disponibles dans les doctrines d'utilisations des armes nucléaires de chaque pays disposant du feu nucléaire.