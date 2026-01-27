Starfish va désorbiter des satellites du Pentagone

Le 21 janvier, la société américaine Starfish Aerospace a annoncé avoir signé un contrat avec la Space Development Agency du Pentagone pour désorbiter au moins un des satellites du programme PWSA, une mégaconstellation satellite en orbite basse de communication sécurisée et de suivi de missile. Mission prévue en 2027.
Le contrat de 52.5 M$ (44.2 M€) entre Starfish Aerospace et la Space Defence Agency (agence spatiale de développement – SDA) inclut le service (et non juste le satellite) de désorbitation d’un satellite PWSA (Proliferated Warfighter Space Architecture), ainsi qu’une option pour d’autres satellites. Ainsi, la SDA prévoit de libérer l’orbite si un de ses satellites est incapable de se désorbiter tout seul. Le satellite remorqueur Otter décollera en 2027, s’amarrera au satellite PWSA, puis le placera sur une orbite très basse. L’interaction avec les particules hautes ralentira le satellite, ce qui le fera finalement plonger dans l’atmosphère terrestre.
L’entreprise américaine a remporté le contrat après avoir proposé à la SDA l’étude de faisabilité la plus convaincante. Starfish Aerospace est en train de s’entraîner aux manœuvres de proximité avec les missions Otter Pup 1 (qui a été un échec en 2023) et 2 (lancée en 2025, en cours). Starfish a également réalisé en 2025 des manœuvres de proximité (à 1250 mètres) avec un véhicule de transfert Mira d’Impulse Space. La société collectionne les contrats, dont un avec l’US Space Force pour la maintenance d’un de ses satellites, un avec la Nasa pour une mission d’inspection et un avec Intelsat pour de la prolongation de vie d’un de ses satellites en orbite géostationnaire.
C’est néanmoins la première fois que Starfish Aerospace est au service d’une grande constellation satellite, militaire qui plus est, comme PWSA. Le programme compte plusieurs centaines de satellites dont l’architecture est variable selon les fournisseurs ! Le partage de données entre la SDA et Starfish sera important pour le bon déroulement des opérations car aucun satellite PWSA ne prévoit de prise pour un amarrage.
Thales va développer une nouvelle version de son casque : le TopOwl Digital Display. Deux améliorations majeures sont attendues, et Thales prévoit déjà de futures capacités. Commandé par l’Espagne, ce casque sera également intégré dans les futurs NH-90FS français.
