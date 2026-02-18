Spirit Airlines, en grandes difficultés financières, veut brader ses avions pour se sauver

L'avenir est toujours très incertain pour la compagnie américaine Spirit Airlines, à nouveau sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites depuis le mois d'août 2025 (l'équivalent de notre procédure de redressement judiciaire). Selon Reuters, la compagnie ultra low cost américaine a demandé la semaine dernière au juge fédéral de New York qui gère sa situation financière, l'autorisation de vendre aux enchères un total de 20 appareil Airbus A320 et Airbus A321 de sa flotte pour récupérer un peu d'argent frais et reprendre un peu de hauteur. Une première offre a été effectuée par la firme CSDS Asset Management à hauteur de 533,5 millions de dollars, mais Spirit attend d'autres offres concurrentes mieux disantes, autour de 554 millions de dollars. La vente effective devrait intervenir en avril.

Un projet de rachat avorté

La compagnie est engagée dans une deuxième phase de restructuration lourde, après avoir été placée une première fois sous Chapitre 11 entre le 18 novembre 2024 et le mois de mars 2025. La compagnie traine une dette à long terme de 2,4 milliards de dollars, et doit impérativement rembourser 930 millions de dollars à des créanciers d'ici 2030. En octobre 2025, la compagnie jaune a annoncé son intention de se séparer de 100 avions au total (sur une flotte de 233 avions à la date de mai 2025) et d'abandonner une partie de son réseau. Pour mémoire, Frontier Airlines avait annoncé en février 2022 un projet de rachat-fusion de Spirit, pour la somme de 2,9 milliards de dollars. En avril de la même année, JetBlue avait annoncé une offre de rachat concurrente à hauteur de 3,6 milliards de dollars. Mais le 14 janvier 2024, le Département américain de la Justice (DOJ) avait annoncé le blocage de la procédure d'acquisition, au motif que cela créerait un manque de concurrence entre les compagnies à bas prix sur le marché domestique américain. Le 5 mars 2024, JetBlue avait annoncé par conséquent l'abandon de son projet de rachat. Pour l'instant, Spirit Airlines se retrouve donc seule pour faire face à ses difficultés financières, sans assurance d'y parvenir.