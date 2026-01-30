SparteX : la France prépare son nouvel exercice de guerre spatiale
SparteX : la France prépare son nouvel exercice de guerre spatiale
© CDE, AAE
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 30 janvier 2026 à 13:25

SparteX : la France prépare son nouvel exercice de guerre spatiale

Tous les ans le Commandement de l'espace réalise son exercice de guerre spatiale AsterX… qui devient aujourd'hui SparteX tout en changeant de dimension.

Organisé tous les ans depuis 2021, le prochain exercice de guerre spatiale piloté par le Commandement de l'espace (CDE) de l'Armée de l'air et de l'espace se tiendra du 8 au 27 février 2026. Le CDE prévoit 200 participants, dont des étrangers et des civils. Pour la première fois,

Daniel Chretien
Daniel Chrétien
30/01/2026 13:25
Défense

SparteX : la France prépare son nouvel exercice de guerre spatiale

Tous les ans le Commandement de l’espace réalise son exercice de guerre spatiale AsterX… qui devient aujourd’hui SparteX tout en changeant de dimension.

SparteX : la France prépare son nouvel exercice de guerre spatiale
SparteX : la France prépare son nouvel exercice de guerre spatiale

Organisé tous les ans depuis 2021, le prochain exercice de guerre spatiale piloté par le Commandement de l’espace (CDE) de l’Armée de l’air et de l’espace se tiendra du 8 au 27 février 2026. Le CDE prévoit 200 participants, dont des étrangers et des civils. Pour la première fois, l’exercice se tiendra dans les nouveaux locaux opérationnels du commandement

