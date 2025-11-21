Sophie Adenot : décollage avancé au 15 février !

Le Kennedy Space Center à Cap Canaveral va être bien occupé au début de l’année prochaine. La rotation des équipages Crew-11 et Crew-12 dans l’ISS doit cohabiter avec le lancement d’Artemis II. Aucun des deux programmes du vol habité de la Nasa n’ont été stoppé par les 40 jours de shutdown aux Etats-Unis, les opérations de préparations considérées comme essentielles.

Initialement prévu en avril, le lancement d’Artemis II avait été avancé à février sous l’impulsion de l’administration Trump. Il s’agit de la mission du retour des astronautes en orbite lunaire, une première depuis 1972. Christina Koch, Reid Wiseman, et Victor Glover de la Nasa, rejoints par l’astronaute canadien Hansen, passeront quelques jours en orbite afin de qualifier pour de bon le vaisseau Orion, afin de laisser le champ libre à Artemis III, le retour sur la Lune, prévue au mieux en 2028 selon la Nasa.

Afin d’éviter les conflits de calendrier, la Nasa a donc décidé d’avancer d’un mois la rotation des équipages Crew 11 et 12, et par conséquent l’arrivée de l’astronaute française et européenne Sophie Adenot pour la mission Epsilon. A la fin d’un intense entraînement, Sophie Adenot est en train de se familiariser avec les différentes expériences scientifiques qu’elle réalisera à bord pendant ses six mois à bord.