Sophie Adenot reçoit le Prix Icare 2024

Une prestigieuse distinction

Après Jacqueline Auriol en 1963, l’ensemble des astronautes français (représentés par Jean-Loup Chrétien) en 1998, Thomas Pesquet en 2017 et la Patrouille de France qui fêtait ses soixante-dix ans l’an passé, l’AJPAE (Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace) a décidé d’honorer cette année Sophie Adenot : elle lui a remis le 18 novembre son 65e Prix Icare, à la fois pour sa brillante carrière d’ingénieure et de pilote d’essai d’hélicoptère au sein de l’Armée de l’Air et de l’Espace, et pour ses nouvelles fonctions d’astronaute de l’Agence spatiale européenne.

Créé en 1957, le prix Icare récompense l'œuvre et l’engagement d'une personnalité ou d’une équipe dans le domaine aéronautique ou spatial.

L’AJPAE, elle, œuvre depuis 1949.

Remise à distance

La cérémonie s’est tenue le 18 novembre dans un restaurant du 1er arrondissement de Paris en présence des membres de l’AJPAE, de communicants du secteur aérospatial et des astronautes Jean-Pierre Haigneré et Michel Tognini.

La récipiendaire, actuellement à l'entraînement au centre Johnson de la Nasa à Houston, au Texas, pour préparer son séjour de longue durée à bord de la Station spatiale internationale entre le printemps et l’automne 2026, n’a pas pu se rendre disponible. Mais elle a adressé un long message vidéo de remerciements, dans lequel elle s’est notamment engagée à porter ce nouveau prix comme un flambeau.

Son diplôme a été solennellement remis à Anne-Sophie Bradelle, directrice de la communication de l’ESA, après qu’un amical message de félicitations de Claudie Haigneré (retenue à Ales) ait été lu par son époux.