Socomore acquiert Flamemaster

Acquisition de Flamemaster...

En accord avec son ambition stratégique, Socomore renforce son portefeuille de produits avionnables pour la construction aéronautique (OEM) en Amérique du Nord, mais aussi pour le marché de la maintenance (MRO) civile et militaire. Avec l’acquisition de Flamemaster, Socomore se positionne également pour apporter une offre de solutions élargie sur le marché européen, avec des mastics complémentaires à ses gammes existantes pour les préparations, protections et traitements de surface, les coatings, le contrôle non destructif, la traçabilité des matériaux et solutions.

... Des relais de croissance et des synergies

Ce rapprochement permettra à Flamemaster d’avoir des relais de croissance en Europe et Asie, par les synergies développées. Les 2 sociétés travaillent déjà ensemble puisque la collaboration entre les 2 entités a débuté en septembre 2019 par la signature d’un JDA (Joint Development Agreement, accord de développement conjoint) pour le développement de produits innovants. Ce JDA s’est accompagné d’une montée progressive au capital (27% début 2023) pour atteindre 75% en juillet. Cette collaboration se poursuit par la création de capacité industrielle (emballage, contrôle qualité), dans l’usine Socomore à Elven, en Bretagne.Avec cette acquisition, Socomore emploie ainsi désormais 400 salariés (dont 40 salariés Flamemaster) et réalisera en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 100 M€, dont 50% en Europe, 40% en Amérique du Nord, 10% dans le reste du monde.