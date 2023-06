Une solution biodégradable et peu consommatrice d'eau pour le nettoyage des avions

Une solution de lavage et un robot

Le 31 mai 2023, Socomore, fournisseur français de solutions chimiques et Aerowash, fournisseur de systèmes et de services pour le nettoyage avions, ont signé un accord mondial pour proposer aux compagnies aériennes, ainsi qu'aux prestataires de services, une solution de lavage permettant des gains de temps pour les opérations de nettoyage extérieur des avions. Aerowash, société créée en 2008, a développé de son côté AW3, un robot de lavage d'avions automatisé. Cette machine automatique a pour but de rationaliser le processus de nettoyage extérieur afin de minimiser le temps d'immobilisation de l'avion tout en améliorant les résultats de lavage et les conditions de travail de l'équipe d'assistance au sol.

Un concentré 100 % biodégradable

Associé avec une solution concentrée 100% biodégradable de Socomore pour un nettoyage d'une grande variété de polluants, l'AW3 apporte des améliorations pour les opérateurs, l'environnement, et une qualité accrue pour le résultat du lavage selon son inventeur. Ainsi 99% d'eau est économisée lors du nettoyage des avions et le rinçage n'est pas nécessaire. Le dispositif se caractérise par son absence de recours à l'eau chaude comme avec les nettoyeurs à haute pression et ne nécessite pas de retraitement des eaux usées. Comme il s'agit d'une solution concentrée, moins de transport d'eau est requis. En plus de sa solution biodégradable, Socomore peut proposer d'autres solutions pour répondre aux besoins des compagnies aériennes ou de leurs prestataires de services. La solution concentrée qui est totalement biodégradable, nommée Sococlean exterior aircraft cleaner, est également approuvée par Airbus et Boeing.