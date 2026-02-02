Singapour annonce créer son agence spatiale
Singapour annonce créer son agence spatiale
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 02 février 2026 à 19:35

Singapour annonce créer son agence spatiale

Le 2 février, Singapour a annoncé la création de son agence spatiale à partir du 1er avril 2026. Une décision qui structure le programme spatial de l’état insulaire.

Singapour est en passe de devenir la plaque tournante du spatial en Asie du Sud-Est. Ce lundi 2 février, le ministère du Commerce et de l’Industrie a annoncé le lancement d’une agence spatiale à partir du 1er avril 2026 afin de « tirer pleinement parti de la valeur et des

Espace

Singapour annonce créer son agence spatiale

Le 2 février, Singapour a annoncé la création de son agence spatiale à partir du 1er avril 2026. Une décision qui structure le programme spatial de l’état insulaire.

Singapour annonce créer son agence spatiale
Singapour annonce créer son agence spatiale

Singapour est en passe de devenir la plaque tournante du spatial en Asie du Sud-Est. Ce lundi 2 février, le ministère du Commerce et de l’Industrie a annoncé le lancement d’une agence spatiale à partir du 1er avril 2026 afin de « tirer pleinement parti de la valeur et des opportunités de l’économie spatiale mondiale en pleine croissance ». L’annonce a

