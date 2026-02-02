Singapour annonce créer son agence spatiale

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Le 2 février, Singapour a annoncé la création de son agence spatiale à partir du 1er avril 2026. Une décision qui structure le programme spatial de l’état insulaire.
Singapour est en passe de devenir la plaque tournante du spatial en Asie du Sud-Est. Ce lundi 2 février, le ministère du Commerce et de l’Industrie a annoncé le lancement d’une agence spatiale à partir du 1er avril 2026 afin de « tirer pleinement parti de la valeur et des
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Le 2 février, Singapour a annoncé la création de son agence spatiale à partir du 1er avril 2026. Une décision qui structure le programme spatial de l’état insulaire.
Singapour est en passe de devenir la plaque tournante du spatial en Asie du Sud-Est. Ce lundi 2 février, le ministère du Commerce et de l’Industrie a annoncé le lancement d’une agence spatiale à partir du 1er avril 2026 afin de « tirer pleinement parti de la valeur et des opportunités de l’économie spatiale mondiale en pleine croissance ». L’annonce a
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte