Silent Wolverine : exercice international autour du porte-avions Gerlad R. Ford (CVN-78) dans l'océan Atlantique

Un essai grandeur nature

Du 8 au 14 novembre, la Marine américaine (US Navy) va chercher à confirmer l'interopérabilité de son tout nouveau porte-avions USS Gerald R. Ford (CVN-78, classe Gerald R. Ford). L'exercice, qui a lieu dans l'Est de l'Atlantique, comprend de nombreux scénarios de guerre navale et cherche tout particulièrement à tester les différents systèmes du porte-avions dans ce genre de scénarios mais avec une escadre internationale. Au total, ce sont sept pays qui participent à cet exercice : Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Pays-Bas.

En termes de navires impliqués, ce sont près de 11 bâtiments de surface qui participent à Silent Wolverine, en plus du porte-avions (photo ci-dessous) :

Allemagne : FGS Hessen (F 221, classe Sachsen)

Canada : HMCS Montréal (FFH-336, classe Halifax)

Danemark : HDMS Peter Willemoes (F362, classe Iver Huitfeldt)

Espagne : ESPS Álvaro de Bazán (F101, classe Álvaro de Bazán)

États-Unis : USS Normandy (CG-60, classe Ticonderoga), USS Thomas Hudner (DDG-116, classe Arleigh Burke Flight IIA), USS Ramage (DDG-61, classe Arleigh Burke Flight I) et l'USS McFaul (DDG-74, classe Arleigh Burke Flight II)

France : FS Chevalier Paul (D 621, classe Horizon)

Pays-Bas : HNLMS De Zeven Provinciën (F802, classe De Zeven Provinciën) et HNLMS Van Amstel (F831, classe Karel Doorman)

Les images disponibles du pont du porte-avions permettent de confirmer la présence au sein du groupe aérien embarqué de plusieurs types d'appareils :