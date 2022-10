Les EMALS et AAG du futur porte-avions français

Après plus de 20 années de développement, les EMALS et AAG sont déployés sur les porte-avions américains et bientôt sur le futur porte-avions de la Marine nationale. Ces deux systèmes ont de nombreux avantages : moins bruyant pour l’équipage, préparent l’arrivée des avions de 6ème génération, augmente l’interopérabilité entre les deux marines, etc.

Dans cette optique, Air&Cosmos a eu la chance d’interviewer, durant le salon international Euronaval, Scott Forney, le PDG de General Atomics Electromagnetic Systems, filiale du groupe General Atomics.