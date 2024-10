SIGINT : Le Pegasus réalise son vol inaugural

Un premier vol de la plateforme Pegasus

Hensoldt, Lufthansa Technik Defense et Bombardier Défense ont annoncé aujourd’hui qu’un avion du programme Pegasus a effectué son premier vol au départ des installations de Bombardier à Wichita, au Kansas. Dirigée par Hensoldt, Pegasus est une plateforme aéroportée de missions spécialisées qui intégrera le système SIGINT Kalætron Integral pour effectuer des missions hautement stratégiques d’interception de signaux pour les forces armées allemandes. Alors que l’avion passe officiellement à la phase suivante et fait un pas de plus vers l’intégration de systèmes, menée par Lufthansa Technik Defense, et vers sa certification, une cérémonie a eu lieu pour souligner le vol inaugural de l’avion du programme Pegasus. Des représentants de Hensoldt, de Lufthansa Technik et de Bombardier Défense sont venus d’Allemagne, du Canada et des États-Unis pour se retrouver à Wichita et célébrer cette étape capitale du programme.

Sur une base de Global 6000 modifiée

Cette phase d’essais de l’avion est dirigée par l’équipe du Centre des essais en vol de Bombardier (BFTC), situé à Wichita, où les pilotes très qualifiés de Bombardier valident des aspects clés du programme. Ces essais réussis démontrent les grandes capacités des avions Global de Bombardier à effectuer les missions critiques des forces aériennes allemandes. Il s’agit d’une étape importante pour le premier des trois avions Global 6000 modifiés qui doivent être livrés à la Bundeswehr (Armée allemande).

Système Kalætron Integral

En juin 2021, Hensoldt s’est vu octroyer le contrat pour fournir un système aéroporté de renseignement électromagnétique à bord de trois avions Global de Bombardier basé sur son système Kalætron Integral qui recueille et analyse des signaux militaires de systèmes radars et radios. Depuis l’octroi de ce contrat, Hensoldt, Lufthansa Technik Defense et Bombardier ont collaboré étroitement à une initiative de conception conjointe. À la fin de 2023, la conception générale du système de mission de Hensoldt a passé avec succès l’étape d’acceptation par le client. Plus récemment, des travaux de modification structurale ont été effectués pour préparer le premier avion à la base américaine de Bombardier Défense à Wichita (Kansas) qui compte un important contingent de la main-d’œuvre expérimentée et talentueuse de l’entreprise dans le domaine de la défense. C’est aussi le site où se déroulent les activités des premiers essais au sol et d’essais en vol.

Transfert vers installations de Lufthansa Technik Defense, à Hambourg

À la fin de ses premiers essais, chaque avion sera transféré aux installations de Lufthansa Technik Defense, à Hambourg, pour que d’autres travaux d’intégration y soient réalisés. Par ailleurs, Lufthansa Technik est responsable auprès des organismes de réglementation de la certification globale des avions Pegasus. À ce jour, Lufthansa Technik a terminé ses activités de conception pour l’intégration du système de mission et des systèmes avioniques civils et militaires additionnels, ainsi que celles pour la cabine de l’avion. De plus, le processus de production des parties intérieures a commencé afin de s’assurer de la disponibilité des composants pour leur installation immédiate dès que l’avion arrivera à Hambourg. En parallèle, Hensoldt a adapté l’architecture des systèmes en fonction des besoins opérationnels de la Bundeswehr. Les développements matériels et logiciels correspondants sont en cours, diverses démonstrations ont démontré l’immense potentiel et les capacités de la solution à venir.

Hensoldt donneur d'ordres

Hensoldt agit en tant qu’entrepreneur général et assume la responsabilité globale de la réalisation du projet. Lufthansa Technik Defense agira comme sous-traitant, reprenant l’avion modifié de Bombardier et intégrant et l’équipant du système de reconnaissance développé par Hensoldt à la plateforme. Beaucoup de petites entreprises et de moyennes entreprises de toute l’Allemagne, de tout le Canada et de tous les États-Unis participent au projet comme maillons de la chaîne d’approvisionnement de toutes les entreprises menant le projet Pegasus à la ligne d’arrivée.