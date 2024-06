Hensoldt, Lufthansa Technik Defense et Bombardier Défense avancent sur Pegasus

SIGINT PEGASUS

Mené par Hensoldt pour les forces armées allemandes, le système de renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) PEGASUS sera intégré au biréacteur Bombardier Global 6000. Dans le cadre de ce programme, Bombardier s’est vue confier la tâche d'effectuer les travaux de modification, en collaboration avec Lufthansa Technik Defense, qui effectuera l’intégration du système à son centre de missions spéciales de Hambourg, en Allemagne. Le premier avion est maintenant sorti de la chaîne de modification de Bombardier Défense à Wichita et se prépare au début des essais au sol et au vol subséquent. La modification des deux autres avions est en cours à l’établissement de Bombardier.

Kalætron Integral

En juin 2021, Hensoldt s’est vu octroyer le contrat pour fournir un système aéroporté de renseignement électromagnétique à bord de trois avions Bombardier basé sur son système « Kalætron Integral », qui recueille et analyse des signaux militaires de systèmes radars et radios. Depuis l’octroi de ce contrat, Hensoldt, Lufthansa Technik Defense et Bombardier ont collaboré étroitement à une initiative de conception conjointe. Fin 2023, la conception générale du système de mission de Hensoldt a passé avec succès l’étape d’acceptation par le client. Plus récemment, des travaux de modification structuraux ont été effectués pour préparer le premier avion dans les installations américaines de Bombardier Défense à Wichita (Kansas), qui compte un important contingent de la main-d’œuvre expérimentée et talentueuse de l’entreprise. Ce sera également le site des activités initiales d’essais au sol et en vol. À la fin de ces essais initiaux, chaque avion sera transféré à l’établissement de Lufthansa Technik Defense, à Hambourg, pour d’autres travaux d’intégration.

Un programme à estimé à plus d'un milliard d'euros

L’ensemble du programme est estimé à plus d’un milliard d’euros. Hensoldt agit en tant qu’entrepreneur général et assume la responsabilité globale de la réalisation du projet. Lufthansa Technik Defense agira comme sous-traitant, reprenant l’avion modifié de Bombardier et l’équipant en intégrant le système de reconnaissance développé par Hensoldt à la plateforme. Beaucoup de petites et moyennes entreprises de toute l’Allemagne, du Canada et des États-Unis participent au projet comme éléments de la chaîne d’approvisionnement, soutenant les entreprises qui portent le projet Pegasus à la ligne d’arrivée.