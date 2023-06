Salon du Bourget 2023 : ZeroAvia ouvre la voie aux avions régionaux à hydrogène avec MHIRJ

Moderniser le CRJ700 avec le groupe motopropulseur ZA 2000RJ de ZeroAvia...

ZeroAvia a annoncé aujourd'hui avoir identifié des applications claires pour la propulsion hydrogène-électrique à zéro émission pour les avions de transport régional. Dans le cadre de l'étude technique initiale menée l'année dernière aux côtés de MHIRJ, -Mitsubishi Heavy Industries Regional Jet, une filiale de MHI- détenteur du certificat de type, un premier point d'entrée a été identifié pour la modernisation du CRJ 700 avec le groupe motopropulseur ZA 2000RJ de ZeroAvia - confirmant la masse maximale au décollage, le centre de gravité et les tolérances structurelles. L'étude valide également l'approche du rétrofit pour d'autres avions de la série CRJ en service, tels que les CRJ 550 et 900.

...Jusqu'à 60 passagers avec un rayon d'action de 560 nautiques (soit 1 037 km)

L'avion CRJ hydrogène-électrique serait équipé de deux réacteurs régionaux ZeroAvia (dérivés de la classe de moteurs ZA2000) pour correspondre aux performances existantes. L'analyse de ZeroAvia suggère qu'il pourrait accueillir jusqu'à 60 passagers avec un rayon d'action de 560 nautiques (soit 1 037 km), couvrant plus de 80 % des vols actuels. L'étude a identifié de bonnes opportunités pour le stockage de l'hydrogène à bord et l'intégration du groupe motopropulseur afin de préserver l'aérodynamisme de l'avion. Selon ZeroAvia, le système réduirait considérablement les coûts d'exploitation grâce à l'utilisation de l'hydrogène et à la réduction des coûts de maintenance, ce qui permettrait d'ouvrir de nouveaux itinéraires et d'augmenter le nombre de vols sur les itinéraires existants afin d'égaler ou d'accroître le nombre de passagers.

Une soufflante de dimensions augmentées

L'évaluation technique a montré que la perte de poussée du cœur de la turbine pouvait être surmontée dans les limites de la cellule d'origine en augmentant le diamètre de la soufflante, tandis que des gains d'efficacité supplémentaires étaient possibles en adoptant de nouvelles technologies de propulsion telles que des soufflantes électriques à engrenages ou des conceptions à rotor ouvert. Les hypothèses basées sur l'étude de la phase 1 incluaient une puissance spécifique du système de pile à combustible HTPEM de 2,4 kW/kg. ZeroAvia a déjà démontré une puissance de 2,5 kW/kg au niveau des cellules de ses piles HTPEM et prévoit de fournir une puissance spécifique de 3 kW/kg au niveau du système d'ici deux ans. Une telle réalisation améliorerait les caractéristiques de fonctionnement du CRJ hydrogène-électrique envisagé.

1400 avions potentiellement concernés

En termes de marché, plus de 1 400 avions de la série CRJ pourraient être convertis pour voler avec le moteur ZA2000. "Il y a un certain compromis sur la charge utile et l'autonomie, mais cette étude technique confirme une architecture de propulsion et une intégration viables qui pourraient s'avérer tout à fait révolutionnaires. Avant la fin de la décennie, les compagnies aériennes pourraient faire voler des avions à réaction sans émissions", a commenté Val Miftakhov, PDG de ZeroAvia. "MHIRJ est fier de travailler avec ZeroAvia et d'avoir achevé l'étude initiale visant à déterminer la viabilité de la propulsion à l'hydrogène sur un avion de transport régional. Confirmer que la propulsion hydrogène-électrique peut fonctionner pour un avion comme le CRJ est un grand pas en avant vers la décarbonisation de l'aviation régionale", a commenté de son côté Hiro Yamamoto, PDG de MHIRJ.