Safran va motoriser le nouvel hélicoptère H140 d’Airbus

Safran Helicopter Engines sur le H140

Safran Helicopter Engines a été sélectionné par Airbus Helicopters pour motoriser son hélicoptère H140. Ce nouvel hélicoptère léger bimoteur de la classe des 3 tonnes sera motorisé par l'Arrius 2E, le modèle le plus avancé de la famille Arrius, d'une puissance de 700 shp. L'Arrius 2E hérite des technologies innovantes développées pour les moteurs Arriel 2E et Arrano 1A (qui équipent respectivement les hélicoptères H145 et H160) afin d’améliorer son opérabilité et sa compétitivité.

L'Arrius 2E hérite des technologies développées sur l'Arrano

L’Arrius 2E offre 10 % de puissance supplémentaire grâce à une nouvelle conception des parties chaudes. L’utilisation d‘un nouveau calculateur de régulation numérique (FADEC), associé à un système de contrôle moteur au dernier standard, améliore sa fiabilité et sa disponibilité. L'Arrius 2E comporte par ailleurs des pièces produites en fabrication additive comme l'unité hydromécanique (HMU2), ce qui permet de réduire la masse du moteur tout en augmentant la performance de cet équipement. Grâce à ces améliorations, l'Arrius 2E bénéficie de coûts d'exploitation réduits et d'un programme d'entretien allégé affichant un délai entre deux révisions (TBO) de pas moins de 5 000 heures à la mise en service.

L'héritage Arrius et des performances en hausse

« L'Arrius 2E est un nouveau moteur qui capitalise sur les modèles Arrius 2 tout en intégrant de nouvelles technologies qui maximisent ses performances et facilitent son utilisation. En choisissant les moteurs Safran Arrius pour ses hélicoptères bimoteurs légers, Airbus opte pour la meilleure solution de propulsion disponible pour ce type d'hélicoptère et pour un réseau de support mondial », a déclaré Cédric Goubet, Président de Safran Helicopter Engines.

Une gamme de 450 à 750 shp

Avec plus de 4 000 moteurs livrés à 430 clients dans 60 pays et plus de 10 millions d'heures de vol, la famille Arrius couvre une gamme de puissance de 450 à 750 shp et est conçue pour le marché des hélicoptères légers monomoteurs et bimoteurs. De conception simple, robuste avec des coûts d'exploitation et de maintenance maitrisés, l'Arrius est devenu au cours des 30 dernières années l'un des moteurs les plus populaires pour les hélicoptères légers, monomoteurs et bimoteurs. Ce turbomoteur est notamment très populaire dans les domaines tels que le transport médical (EMS), les services de police et parapublics, la recherche et le sauvetage, ou l'entraînement militaire.