Airbus introduit le futur H140 à Verticon

Le nouvel H140 présenté pour la première fois à Verticon

C'est au salon Verticon, ex Heli Expo qui se tient à Dallas, au Texas, du 10 au 13 mars, qu'Airbus Helicopters a présenté son H140, sous la forme d'un modèle grandeur nature, équipé en version services médicaux d'urgence. Le H140 est un hélicoptère de classe 3 tonnes qui complète l'offre actuelle d'Airbus Helicopters en matière de bimoteurs légers pour les services médicaux d'urgence, le transport de passagers et les marchés de l'aviation privée et d'affaires. En clair, il vient s'intercaler entre les H135 et H145. L'entrée en service de l'hélicoptère est prévue en 2028 pour le segment des services médicaux d'urgence.

Une plus grande cabine

« L'introduction d'un nouvel hélicoptère sur le segment des bimoteurs légers témoigne de notre engagement à répondre à l'évolution des exigences des missions de nos clients, en tirant parti de nos programmes de R&T tels que Bluecopter », a déclaré Bruno Even, CEO d'Airbus Helicopters. « Nous avons travaillé main dans la main avec nos clients du H135 pour intégrer leurs exigences supplémentaires dans la conception efficace du H140. Il permet aux clients de bénéficier d'un espace cabine plus grand, propice à la mission, qui a été dimensionné en fonction des performances optimisées du moteur pour obtenir la meilleure charge utile et le meilleur rayon d'action de sa catégorie. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients les choix les plus compétitifs », a-t-il ajouté.

Innovations

Le H140 présente un large éventail d'innovations, notamment une nouvelle poutre de queue en forme de T avec un Fenestron optimisé qui réduit les niveaux sonores, un rotor principal sans palier à cinq pales et de nouveaux moteurs puissants. L'hélicoptère est également doté d'une cabine plus spacieuse, de grandes fenêtres et d'un aménagement optimisé de la cabine qui peut accueillir jusqu'à six passagers en tout confort. Conçu dans un souci d'accessibilité, grâce aux grandes portes à clapet et à la poutre de queue haute, les capacités de chargement arrière du H140 permettent l'utilisation de différents types de systèmes de civière, y compris les systèmes de soins intensifs et les incubateurs de transport, tandis que ses grandes portes coulissantes facilitent l'accès à la cabine.

Empennage en T et rotor cinq pales similaire à celui du H145

Le H140, équipé du moteur Safran Arrius 2E de 700 shp, offre le meilleur rapport charge utile/portée de sa catégorie. Les deux moteurs de l'hélicoptère sont gérés par un système de régulation numérique à pleine autorité (FADEC) à deux canaux, garantissant des niveaux de performance sans précédent dans les opérations avec tous les moteurs (AEO) et des réserves de puissance considérables dans les scénarios avec un moteur inopérant (OEI). Le nouveau H140 est également doté du même système de rotor à cinq pales que celui introduit sur le H145 en 2019.

Des intervalles plus longs entre les inspections

La conception du rotor principal sans palier simplifie la maintenance, améliore la facilité d'entretien et la fiabilité, et offre le plus haut niveau de confort aux passagers et à l'équipage. Les opérateurs du H140 bénéficieront d'un plan de maintenance optimisé qui harmonise les calendriers de maintenance de la cellule et du moteur et permet des intervalles plus longs entre les inspections, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et de maintenance de l'hélicoptère. Au total, la société disposera de quatre prototypes dédiés, le premier appareil étant déjà en cours d'essais en vol sur le site de la société à Donauwörth. Le H140 sera équipé d'Helionix, le système avionique d'Airbus Helicopters qui équipe également les H135, H145, H160 et H175. Helionix, en plus du pilote automatique à 4 axes.