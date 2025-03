Déjà trois opérateurs commandent le H140

Le H140 déjà commandé à 12 exemplaires et 24 options

Metro Aviation et Airbus Helicopters ont signé un accord portant sur un maximum de 36 hélicoptères H140 destinés au secteur des services médicaux d'urgence (EMS). Metro Aviation est l'un des clients de lancement du nouvel hélicoptère H140 qui a été dévoilé lors du salon de l'industrie du transport vertical Verticon (ex Heli-Expo) qui se tient à Dallas, au Texas, du 10 au 13 mars 2025. Metro Aviation, un opérateur de services médicaux aériens basé à Shreveport, en Louisiane, a commandé 12 hélicoptères H140, avec des options pour 24 hélicoptères supplémentaires.

Une entrée en service en 2028

Le H140 vient s'intercaler entre le H135 et le H145 dans la catégorie des bimoteurs légers, en termes de performances, de rentabilité et de confort des passagers et de l'équipage. Hélicoptère de classe 3 tonnes, il complète l'offre actuelle d'Airbus Helicopters en matière de bimoteurs légers pour les services médicaux d'urgence, le transport de passagers et les marchés de l'aviation privée et d'affaires. L'entrée en service de l'hélicoptère est prévue en 2028 pour le segment des services médicaux d'urgence.

Global Medical Response et ADAC Luftrettung, ÖAMTC Flugrettung commandent eux aussi le H140

Metro n'est pas le seul client du H140. S'ajoute également Global Medical Response (GMR), un client de longue date d'Airbus Helicopters, qui a signé un accord portant sur un maximum de 15 hélicoptères H140 destinés à être employés eux aussi dans le secteur des services médicaux d'urgence. GMR est l'un des clients de lancement du nouvel hélicoptère H140. En Europe, ADAC Luftrettung, ÖAMTC Flugrettung ont signé un accord pour l'achat de dix hélicoptères H140, dont cinq pour chaque opérateur. Les opérateurs allemands et autrichiens de services médicaux d'urgence par hélicoptère font eux aussi partie des clients de lancement du nouvel hélicoptère H140. Pour ADAC Luftrettung, l'accord comprend également l'acquisition de trois hélicoptères H135 et d'un H145.

Empennage en T, Fenestron et rotor cinq pales

Le H140 présente un large éventail d'innovations, notamment une nouvelle poutre de queue en forme de T avec un Fenestron optimisé qui réduit les niveaux sonores, un rotor principal sans palier à cinq pales et de nouveaux moteurs Safran puissants. L'hélicoptère est également doté d'une cabine plus spacieuse, de grands hublots et d'un aménagement optimisé de la cabine qui peut accueillir confortablement jusqu'à six passagers. Conçu dans un souci d'accessibilité, grâce aux grandes portes et à la poutre de queue haute, les capacités de chargement arrière du H140 permettent l'utilisation de différents types de systèmes de civière, y compris des systèmes de soins intensifs et des incubateurs de transport, tandis que ses grandes portes coulissantes facilitent l'accès à la cabine. Metro Aviation exploite des hélicoptères et des avions médicaux pour les prestataires de soins de santé et est un leader mondial de la personnalisation d'hélicoptères multi-missions.