Safran signe un premier contrat de service à l’heure de vol pour le moteur Arrano

Un tout premier contrat SBH pour les Arrano du H160 d'All Nippon Helicopter

All Nippon Helicopter (ANH) a signé avec Safran Helicopter Engines un contrat Support-By-the-Hour (SBH®) pour les deux moteurs Arrano de son nouvel hélicoptère Airbus H160. Ce contrat, qui porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul), est le tout premier contrat de service à l’heure de vol signé pour ce type de moteur. La gestion de ce contrat sera assurée localement par Japan Aerospace Corporation, en partenariat avec Safran Helicopter Engines Japan, qui pilote le suivi des moteurs de 110 opérateurs d’hélicoptères au Japon. L’Arrano est un moteur de nouvelle génération d’une puissance de 1300 shp qui intègre le meilleur de la technologie en matière de moteurs aéronautiques. Il offre une consommation en carburant réduite de 15 % par rapport aux moteurs actuellement en service tout en étant plus simple à mettre en œuvre. Comme tous les moteurs Safran, l’Arrano est certifié pour fonctionner avec jusqu’à 50% de carburant aérien durable (SAF).



Une visibilité sur les coûts

SBH® est le service de maintenance à l’heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il permet de donner de la visibilité sur les coûts d’opération des moteurs et de lisser les flux financiers, tout en rendant plus souples les opérations de maintenance programmées et non-programmées. SBH® s’intègre dans un ensemble de services digitaux à haute valeur ajoutée comme Health Monitoring, Expert Link and Online SBH®. Aujourd’hui, 50% des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines sont couvertes par le service SBH®