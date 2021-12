Premier Airbus H160 au Japon

Premier H160 pour le Japon

All Nippon Helicopter, filiale de la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways, a réceptionné son premier Airbus Helicopters H160 équipé de ses moteurs Safran Helicopter Engines Arrano (salut François Julian/ndlr). L'appareil ira remplacer un des six AS365 que compte en flotte l'opérateur japonais qui exploite aussi cinq H135 pour la collecte de reportages pour les chaînes de télévision à travers le Japon. Ce premier H160 devrait donc logiquement être suivi par d'autres chez All Nippon Helicopters.

Nippon certifié depuis mai dernier

Cette première livraison à All Nippon Helicopter est la suite logique de la certification du H160 par les autorités japonaises de l'aviation civile en mai dernier. En septembre, suivait celle des autorités brésiliennes. L'appareil a obtenu son certificat de type par l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) en juillet 2020.

Vol d'essai en janvier 2021

Le H160 destiné à All Nippon Helicopter avait réalisé son premier vol d'essai durant le mois de janvier 2021, un vol de 95 minutes à l’aéroport Marseille Provence.