Safran renouvelle son contrat de maintenance des moteurs des hélicoptères UH-72 Lakota de l’U.S. Army

Support des moteurs Arriel des UH-72 Lakota

Safran Helicopter Engines a signé avec Airbus Helicopters le renouvellement du contrat de support des moteurs Arriel équipant la flotte d'hélicoptères UH-72 Lakota de l’armée de terre américaine (U.S. Army). Ce contrat porte sur des services de maintenance, réparation et révision (MRO) pour plus de 900 moteurs Arriel 1E2 et Arriel 2E équipant les hélicoptères UH-72A et UH-72B. Ce contrat sera piloté par Safran Helicopter Engines USA, depuis le site de Grand Prairie (Texas) et l’antenne de Daleville dans l’Alabama, qui assure en direct le support de cette flotte d’hélicoptères d'entraînement principalement basée à Fort Rucker dans l’Alabama.

3 000 Arriel en service aux Etats-Unis

Safran Helicopter Engines assemble déjà plusieurs versions de l’Arriel à Grand Prairie, dont l’Arriel 1E2 et l’Arriel 2E. L’Arriel est un moteur particulièrement bien implanté aux Etats-Unis, avec plus de 3 000 moteurs en service. La flotte d'Arriel de l’U.S. Army a effectué plus de 2,5 millions d'heures de vol. Développant des puissances allant de 650 à plus de 1 000 shp, la famille Arriel équipe plus de 40 types d’hélicoptères différents. L’Arriel est le moteur d’hélicoptère le plus vendu de sa catégorie avec près de 12 000 moteurs produits et qui ont cumulé plus de 50 millions d'heures de vol.