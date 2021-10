Etats-Unis : la flotte d'Airbus Helicopters UH-72 Lakota passe le million d'heures de vol

15 ans après l'entrée en service

La flotte d'Airbus Helicopters UH-72 Lakota a dépassé la barre du million d'heures de vol, quelque 15 ans après l'entrée en service du premier Lakota UH-72A au sein de l'armée américaine et après la première livraison du tout dernier UH-72B à la Garde nationale. Airbus a livré le premier hélicoptère Lakota à l'armée de terre américaine en 2006, l'année même où l'UH-72A a été sélectionné en compétition et a depuis livré 463 exemplaires de ce modèle initial de Lakota qui sert principalement d'hélicoptère d'entraînement de l'armée américaine.

18 UH-72B...

Plus tôt cette année, l'armée a introduit le premier UH-72B Lakota dans sa flotte de la Garde nationale, la première livraison d'une commande passée en 2020 pour 18 machines de la plus récente variante du Lakota. L'UH-72B est basé sur le H145, qui intègre diverses améliorations de produit qui ont été développées au cours du cycle de vie de l'appareil. Le Fenestron, des moteurs plus puissants, des commandes améliorées et la suite avionique Airbus Helionix, pour n'en citer que quelques-uns, apportent des avantages supplémentaires pour la sécurité des missions et les performances de vol.

...Produit à Columbus, dans le Mississipi

D'ici la fin du mois d'octobre 2021, le Lakota sera opérationnel au sein des unités de l'armée et de la garde nationale dans 45 États et territoires. Il est également utilisé par l'école de pilotes d'essai de la marine américaine et par l'armée royale thaïlandaise. Airbus Helicopters, Inc. (soit Airbus Helicopters Etats-Unis) construit le Lakota sur son site de production de Columbus, dans le Mississippi, qui emploie près de 250 personnes.