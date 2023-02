Safran réalise le premier essai du démonstrateur de turbopropulseur hybride électrique Tech TP ACHIEVE

Tech TP Achieve

Safran Helicopter Engines a testé au sol une variante « plus électrique » de son turbopropulseur Tech TP, sur son site de Tarnos. Ce démonstrateur technologique, basé sur l'Ardiden 3, a été équipé de technologies issues du projet ACHIEVE de Clean Sky1, permettant des modes de fonctionnement plus efficaces et plus durables. ACHIEVE (Advanced mechatronics devices for a novel turboprop electric starter-generator and health monitoring system, littéralement Dispositifs mécatroniques avancés pour un nouveau démarreur-générateur électrique de turbopropulseur et un système de surveillance de santé [moteur]) est un projet Clean Sky coordonné par l'université de Nottingham en partenariat avec les sociétés NEMA Ltd et Power System Technology.

Une génératrice électrique dans le réducteur

Dans le cadre de ce projet, une génératrice électrique innovante a été intégrée dans le réducteur d'hélice et le système d'entraînement des accessoires (PAGB) du Tech TP. Cette génératrice comprend une machine électrique, un convertisseur électronique de puissance et des contrôleurs associés. Ce dispositif permet d'entraîner l'hélice, au lieu d'utiliser la puissance provenant de la turbine à gaz, ce qui permet notamment le roulage au sol sans allumer le moteur thermique ou l'assistance électrique en vol, générant des économies de carburant et une réduction du bruit et des émissions de CO2.

Vers un nouveau démonstrateur Clean Aviation

« Les technologies hybrides électriques sont un pilier important de notre stratégie de réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone», a commenté Didier Nicoud, Directeur Technique de Safran Helicopter Engines. «ACHIEVE Tech TP ouvre également la voie à un nouveau démonstrateur Clean Aviation géré par le consortium HE-ART (Hybrid-Electric propulsion system for regional AiRcrafT). A l'horizon 2025, HE-ART, qui réunit 38 partenaires, dont Safran Helicopter Engines comme coordinateur technique, prévoit de tester au sol un moteur à propulsion hybride électrique destiné aux avions turbopropulseurs régionaux », a-t-il ajouté.

Le Tech TP est un démonstrateur technologique qui a été développé dans le cadre du programme de recherche européen Clean Sky 2. Il se caractérise par une consommation de carburant et des émissions de CO2 inférieures de 18 % par rapport aux moteurs similaires actuellement en service, comme l’a évalué Piaggio Aerospace au travers d’une simulation sur un avion de 18 places. Il est optimisé pour les opérations à moyenne et haute altitude (45 000 pieds) et sera particulièrement facile à utiliser, grâce à une manette des gaz innovante interfacée avec le calculateur de régulation pilotant à la fois la puissance du moteur et le pas de l’hélice (full authority digital engine and propeller control ou FADEPC). Plus de 20 partenaires de huit pays européens ont contribué à ce projet.