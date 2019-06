Safran débute les essais de Tech TP, le démonstrateur Clean Sky de turbopropulseur

Le démonstrateur Tech TP vise à valider les briques technologies nécessaires à un turbopropulseur de nouvelle génération à l’architecture légère et compacte, se caractérisant par une consommation en carburant et des émissions de CO2 réduites de 15% par rapport aux moteurs de ce type en service actuellement. Tech TP constituerait ainsi le socle du développement d’une variante turbopropulseur de l’Ardiden 3, destinée à de futurs aéronefs, s’appuyant sur les compétences de partenaires européens.

La campagne d’essais de Tech TP va permettre d’évaluer le fonctionnement d’un ensemble propulsif complet, comprenant principalement le générateur de gaz, la nacelle, l’entrée d’air et l’hélice. Tech TP va également permettre d’évaluer des technologies « plus électriques », notamment dans le boitier réducteur et le système de contrôle du pas de l’hélice.

« Avec le soutien de la Commission européenne, au travers de Clean Sky 2, le démonstrateur technologique Tech TP s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise d’une vingtaine de partenaires européens. Ce premier essai est une étape très importante vers la mise sur le marché dans les prochaines années d’un turbopropulseur de conception européenne, offrant un haut niveau de performances, des coûts d’opérations et une empreinte environnementale réduites », explique Didier Nicoud, Directeur Technique de Safran Helicopter Engines.

L’Ardiden 3 est un moteur de nouvelle génération de la classe de 1 700 à 2 000 shp. Il compte actuellement deux modèles certifiés par l’Easa, l’Ardiden 3G et l’Ardiden 3C, et a fait l’objet de plus de 10 000 heures d’essais qui ont confirmé un très haut niveau de maturité de son architecture et d’excellentes performances en matière de coûts d’opération et de maintenance. La famille Ardiden, qui comprend l’Ardiden 1, compte aujourd’hui plus de 250 moteurs en service et plus de 200 000 heures de fonctionnement. L’Ardiden 3 se caractérise par une architecture compacte, un des meilleurs rapports poids-puissance de sa catégorie et des coûts d’utilisation bas.