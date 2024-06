Safran et MTU Aero Engines créent la coentreprise EURA pour la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens

EURA pour EUropean Military Rotorcraft Engine Alliance

Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines ont signé l’accord de coopération pour créer EURA (EUropean Military Rotorcraft Engine Alliance), une coentreprise à parts égales. Cette société constituera le noyau d'un programme de coopération avec des partenaires industriels et technologiques de plusieurs autres pays européens. Avec la création d'EURA, les deux entreprises franchissent une étape importante vers le développement en partenariat d'un nouveau moteur 100 % européen pour la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens.

Développement d'un moteur d'hélicoptère lourd...

Cette coentreprise se concentrera sur le développement d'un moteur d'hélicoptère lourd destiné à équiper la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens, dont l'entrée en service est prévue à l'horizon 2040. Ce moteur se caractérisera par un rendement considérablement accru et des coûts d’opération et de maintenance réduits, et sera particulièrement bien adapté au projet ENGRT (European Next Generation Rotorcraft Technologies), auquel il apportera des capacités améliorées telles qu'une plus grande autonomie, une vitesse plus élevée, une meilleure manœuvrabilité et une plus grande disponibilité.

...Pour la prochaine génération d'hélicoptères militaires européens

La création d’EURA va encourager un futur appel à propositions spécifique pour les moteurs d'hélicoptères militaires dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED). Safran Helicopter Engines et MTU Aero Engines via EURA y répondraient alors dans le cadre d’un consortium réunissant plusieurs partenaires. "EURA est un gage de souveraineté pour les futurs hélicoptères militaires dont auront besoin l’Europe et les nations européennes", a déclaré Cédric Goubet, Président de Safran Helicopter Engines, "cette coentreprise nous permet de démarrer la mise au point de nouvelles technologies, dans le domaine de la propulsion hybride-électrique et des matériaux haute-température, de nature à répondre aux spécifications des futurs projets d'hélicoptères".

Renforcer la souveraineté européenne

"Ce programme pour un nouveau moteur 100 % européen marque une nouvelle étape dans l'histoire de la défense de notre territoire. Il est essentiel pour renforcer la souveraineté européenne et la chaîne d'approvisionnement européenne de haute technologie", a commenté Michael Schreyögg, Directeur des Programmes de MTU Aero Engines. "Le développement de ce moteur de nouvelle génération exige une gestion de projet efficace et une prise de décision rapide et flexible. C’est ce que nous sommes en train de mettre en place avec EURA".