MTU Aero Engines étend sa présence sur le marché de l'après-vente dans le programme du moteur PW800

Avec cet accord, MTU élargit encore sa participation opérationnelle au marché de l'après-vente pour ces moteurs. Les révisions complètes des moteurs PW800 pourront ainsi être effectuées sur le site MTU de Ludwigsfelde.

"Nous sommes heureux de développer davantage la relation de longue date avec P&WC. Cet accord est un grand vote de confiance ", déclare Michael Schreyögg, CPO de MTU. "L'extension du contrat a été rendue possible notamment grâce au portefeuille de services complet de MTU Maintenance et à son souci de la plus haute qualité possible."

"C'est une autre façon de nous efforcer de répondre aux besoins de MRO de nos clients dans le monde entier", a déclaré Irene Makris, vice-présidente, Service client chez Pratt & ; Whitney Canada. "L'univers du PW800 est en pleine expansion et nous sommes ravis de collaborer avec MTU pour cette nouvelle installation MRO. Nous travaillons avec MTU depuis plus de trois décennies et avons collaboré sur de nombreux projets, notamment sur le développement de la turbine basse pression pour le moteur PW800."

La base de l'extension qui vient d'avoir lieu est l'accord pour le PW800 conclu entre MTU et P&WC en 2011. Depuis lors, MTU soutient le marché secondaire du programme, notamment par le biais de son site de Ludwigsfelde, dans la région de Berlin-Brandebourg. Grâce à une équipe de service spécialisée sur place, MTU effectue les travaux de maintenance depuis Ludwigsfelde directement sur le site du client et est le premier site au monde à effectuer la maintenance du module de turbine basse pression.

Le PW800 partage un noyau avec la famille de moteurs GTF de Pratt & ; Whitney et alimente quatre applications dans le segment des jets d'affaires lourds, le segment premium des jets d'affaires : Les moteurs PW814GA et PW815GA sont utilisés dans les Gulfstream G500 et G600, le PW812GA équipera à l'avenir le Gulfstream G400 et le PW812D le Dassault Falcon 6X. Plus de 300 moteurs PW800 sont déjà en service. Pour MTU, la famille de moteurs PW800 est un élément important de son portefeuille de moteurs d'avions d'affaires et l'accord récemment signé est un autre signe fort de la coopération réussie avec P&WC.