Le moteur Safran Helicopter Engines Aneto-1K certifié en Chine

L'Aneto-1K certifié par la CAAC

Safran Helicopter Engines a reçu la certification du moteur d’hélicoptère Aneto-1K par l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC). Cette étape importante ouvre la voie à la mise en service de l’AW189K de Leonardo sur le marché civil chinois. Cette validation du certificat de type (VTC) par la Chine fait suite à l’obtention en 2019 du certificat de type (TC) auprès de l’Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA).

Le moteur de l'AW189K

« Après avoir été certifié en Europe et au Brésil, l'Aneto-1K a maintenant sa certification en Chine, ce qui constitue une étape capitale dans la mise en service de l'hélicoptère AW189K partout dans le monde. Équipé de notre moteur, l'AW189K est particulièrement bien adapté aux missions de transport en hélicoptère les plus exigeantes et dans les conditions les plus difficiles », a déclaré Valentin Safir, Directeur des Programmes chez Safran Helicopter Engines.

25 % de puissance supplémentaire

L'Aneto-1K de 2500 shp est le premier modèle de la famille des moteurs Aneto, couvrant une plage de puissance de 2 500 à 3 000 shp et destiné aux hélicoptères super-mediums et lourds. Les moteurs Aneto sont 25 % plus puissants que les moteurs existants de même taille. Cette marge de puissance supplémentaire contribue à accroître les capacités des hélicoptères lors de missions telles que le transport offshore, la recherche et le sauvetage ou la lutte contre les incendies. Cela se traduit notamment par une augmentation de la charge utile lors des vols dans des conditions "hot & high" (forte température et haute altitude).