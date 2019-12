Safran annonce la certification EASA de l’Aneto-1K, moteur de l’AW189K de Leonardo

L’Aneto-1K est le premier modèle d’Aneto, et sa puissance est de 2500 shp. L’AW189K a réalisé son premier vol en mars 2017. "Après une campagne d’essais intensive de plus de 5000 heures au sol et en vol, l’Aneto-1K est maintenant prêt pour sa mise en service sur l’AW189K ", a déclaré Christian Caneilles, Chef des programmes de moteurs pour hélicoptères lourds chez Safran Helicopter Engines.

La famille Aneto offre de nombreux avantages, parmi lesquels celui d’être 25% plus puissant que les moteurs existants de même encombrement. Cela contribue à accroître les capacités des hélicoptères durant les missions nécessitant plus de puissance comme le transport « offshore », la recherche et le sauvetage, la police, la lutte contre les incendies ou le transport militaire.

Les moteurs Aneto offrent également des performances accrues durant les vols en conditions « hot and high » (forte température et haute altitude) grâce à des marges de puissance plus importantes en régime transitoire.

Les moteurs Aneto se caractérisent par leur haute fiabilité. Leur maintenance a été optimisée grâce à un nombre de tâches réduit et davantage espacées dans le temps, mais aussi avec des fonctionnalités connectées comme le « health monitoring » (maintenance prédictive). La famille Aneto sera entièrement compatible avec BOOST, le service de gestion de la maintenance en ligne de Safran.